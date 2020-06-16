Арахамия: Построите пятизвездочный отель - получите бесплатную лицензию на казино

Инвесторы, которые построят пятизвездочный отель - получат лицензию на казино на 10 лет.

Инвесторы, которые построят пятизвездочный отель с нуля, стоимостью примерно на 100 млн долларов, получат лицензию на казино, стоимостью в около 20 млн долларов на 10 лет бесплатно.

Об этом после заседания фракции сказал журналистам председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Казино могут быть только в пятизвездочных гостиницах определенного номерного фонда, то есть, больших пятизвездочных отелях. Если вы строите пятизвездочный отель с нуля, это инвестиции примерно на 100 млн долл, тогда вы получаете на десять лет бесплатную лицензию на казино, где где-то стоимостью примерно 20 млн долларов. Это такой стимул для тех, чтобы строили гостиницы", — сказал Давид Арахамия.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла законопроект об "игорке" в первом чтении 16 января 2020 года.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирования "классических" лотерей.