Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО

МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба МОН.

"Министерство, Украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача и гибко реагируют на данные от Минздрава по эпидемиологической ситуации", - отметила Мандзий.

По ее словам, пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. В пункты тестирования средства защиты доставляют ОГА, которые получили их от партнеров.

"Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту", - добавила Мандзий.

Сообщается, что сейчас МОН готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля.

"Вместе с тем Минздрав готовит параметры, которым должна соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению - лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные. В то же время без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии.

По ее словам, в настоящее время вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно.

"Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступления-2020", - отметила Мандзий.

Кроме того, сообщается, что во время внешнего независимого оценивания:

будет проходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т.д.),

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),

будет проходить сопровождение медиков и Национальной полиции,

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Как сообщалось, график проведения основной сессии ВНО-2020 пока не меняют, но окончательно это будет решаться за несколько дней до начала тестирования, исходя из эпидемической ситуации.