Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба МОН.
"Министерство, Украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача и гибко реагируют на данные от Минздрава по эпидемиологической ситуации", - отметила Мандзий.
По ее словам, пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. В пункты тестирования средства защиты доставляют ОГА, которые получили их от партнеров.
"Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту", - добавила Мандзий.
Сообщается, что сейчас МОН готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля.
"Вместе с тем Минздрав готовит параметры, которым должна соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению - лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные. В то же время без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии.
По ее словам, в настоящее время вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно.
"Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступления-2020", - отметила Мандзий.
Кроме того, сообщается, что во время внешнего независимого оценивания:
Как сообщалось, график проведения основной сессии ВНО-2020 пока не меняют, но окончательно это будет решаться за несколько дней до начала тестирования, исходя из эпидемической ситуации.