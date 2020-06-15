Пробное ВНО онлайн "подвисло": сайты оказались не готовы к таким нагрузкам

Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали медленнее работать из-за большой нагрузки.

Сайты, на которых должно проводится пробное ВНО онлайн, замедлили работу из-за большой нагрузки.

Об этом сообщает МОН Украины.

"Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования на данный момент работают медленнее из-за большой нагрузки. Мы советуем Вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы в сервис определения результатов участники могут до 18:00 19 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если возникают вопросы по пробному ВНО, можно обращаться в региональные центры оценивания качества образования по определенным адресам.

Добавим, из-за увеличения количества больных коронавирусом пробное ВНО решили проводить не в учебных заведениях.

Как сообщалось, в ВРУ готовят изменения в законодательство, которыми позволят выпускникам школ не проходить государственную итоговую аттестацию в виде ГИА, если они в этом году не планируют поступать в вуз.