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В Украине кривые заболеваемости COVID-19 вышли на новые рекорды

В Украине кривые заболеваемости COVID-19 вышли на новые рекорды
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни вывел на новые рекордные уровни и четыре других важных показателя развития эпидемии в Украине.

Усредненное за неделю и две недели, число заболевших в сутки, число болеющих COVID-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.

До недавнего времени максимум средней за две недели суточной заболеваемости составлял 474 чел. и был зафиксирован в день первых послаблений карантина – 10 мая, после чего этот показатель снизился до локального минимума в 382 чел. 29 мая, однако после последовавших затем 16 дней непрерывно роста он достиг 557 чел.

Как свидетельствуют данные Минздрава, 29 мая Украина также вышла на локальный минимум усредненной за неделю суточной заболеваемости в 375 чел., однако теперь этот показатель вырос уже до 621 чел.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Помимо этого, в последние 12 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., спустя четыре дня – 15 тыс., через три дня – уже 16 тыс. и 14 июня достиг 16,66 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.

Наконец, 17 дней, за исключением одного дня, растет и такой показатель как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Оно также достигло локального минимума в 3,8% 29 мая, однако теперь выросло до 6,6%, что соответствует показателю на начало ослаблений карантина. 

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Минздрав также сообщил, что с 13 июня число областей, которые не соответствуют установленным правительством признакам для послабления карантина, увеличилось до десяти - добавилась Ивано-Франковская область, хотя еще 10 июня таких областей было всего шесть.

Нарушителем признаков для послабления карантина с 31 мая является также Киев: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 чел. на 100 тыс. населения и на 14 июня составляла 15,74%.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня – международные авиаперевозки.

В то же время 3 июня Кабмин постановил, что в случае нарушения признаков для ослабления карантина в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС собирается внеочередно и принимает решение об отмене послаблений некоторых противоэпидемических мер, исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

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Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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