Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор

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13:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
ВАКС приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за взяточничество.

Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы с частичной конфискацией имущества депутата Киевского областного совета Александра Мефодия, которого подозревают в получении 5 тысяч долларов взятки.

Так, ВАКС признал виновным Мефодия в совершение уголовного преступления по ч. 3 ст.369-2 УК. Также суд назначил Мефодию наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с частичной конфискацией имущества, а именно автомобилю Opel Astra.

Напомним, в ходе предварительного расследования установлено, что в течение февраля-апреля 2019 года обвиняемый требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долл. США за влияние на сотрудников правоохранительных органов с целью возвращения имущества, изъятого у частного предпринимателя.

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Должностному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

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Все по теме:

Суд, Взятка, Коррупция, ВАКС.

Автор:

Телеграф
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