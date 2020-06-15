Медуслуги в Украине: в Минздраве определились, как пересмотрят тарифы

В Минздраве разработали базу по пересмотру тарифов на медицинские услуги, поддержку и недопущение закрытия медицинских учреждений и увольнение медиков.

Министерство здравоохранения разработало нормативную базу по пересмотру тарифов на медицинские услуги.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

"То, что касается пересмотра тарифов, поддержки и недопущения закрытия медицинских учреждений и увольнения медиков, то уже сейчас на согласовании находятся соответствующие нормативные документы. Чтобы, как я и говорил, у нас не было финансирования меньше, чем в предыдущем году. Эти изменения должны вступить в силу с 1 июля", - сказал Степанов.

Он отметил, что такие меры Минздрав будет осуществлять до конца этого года, и уже сейчас в разработке в ведомстве находятся документы по комплексному реформированию системы здравоохранения Украины, которые будут действовать с 2021 года.

"Это очень комплексный процесс. Нам необходимо не просто сохранить нашу медицину. Нам нужно сделать ее качественной, доступной и чтобы больше не было вот таких вопросов: когда врач получает зарплату, на которую не просто прожить невозможно, а даже невозможно находиться на минимальном уровне существования (на уровне 3 тыс. грн в месяц - ред.)" - сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что в условиях пандемии коронавируса Украина оказалась "медико голой", поэтому медицинскую реформу надо пересматривать.