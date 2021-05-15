В Киеве открыли легальное казино: первая ночь прошла там с шампанским и без масок (фото и видео)

Вечером в пятницу, 15 мая, в Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, открылось первое легальное казино "Шангри Ла".

Клиентам будут доступны игры на столах (все виды классических игр), игровые автоматы, Live-рулетка (электронный терминал). В первый день посетителей оказалось немного – не более 20 человек.

Устроители казино говорят, что благодаря открытию заведения удалось трудоустроить 300 человек.

Отметим, что лицензия на казино в Киеве одна из самых дорогих – 72 миллиона гривен.

Следующее казино в столице может теперь открыться в гостинице InterContinental. Также уже объявлено об открытии первого казино в Одессе - в отеле Gagarinn. Планируют запускать казино и во львовском отеле Grand Hotel Lviv.

На кадрах с открытия видно, что посетителей угощали шампанским. Правда о дистанции и масках, которые являются обязательными в пандемию коронавируса, говорить не приходится.

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Как сообщал "Телеграф", ранее Арахамия заявлял, что инвесторы, которые построят пятизвездочный отель с нуля, стоимостью примерно на 100 млн долларов, получат лицензию на казино, стоимостью в около 20 млн долларов на 10 лет бесплатно.