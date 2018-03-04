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НАБУ расследует выигрыш Ляшко в лотерею

Олег Ляшко
17:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Олег Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. грн и 134 тыс. грн.

Детективы НАБУ получили временный доступ к вещам и документам "Украинской национальной лотереи" относительно выигрышей Олега Ляшко. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 26 февраля.

"Соломенский суд дал доступ детективам НАБУ к документам по всем выигрышам (призам) Олега Ляшко за период с 01.01.2017 по 24.10.2017 включительно. Постановление действует в течение одного месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что 24 октября 2017 г. народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. грн и 134 тыс. грн.

Согласно письму предприятия "Украинской национальной лотереи" за октябрь 2017 года выигрыши с такими суммами не зарегистрированы. В письме предприятия говорится, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной. НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000004970 от 11 декабря 2017 года по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Новости Украины, Выигрыш, Декларация, Лотерея, НАБУ, Олег Ляшко, Расследование.
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