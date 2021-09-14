В Кабмине рассказали, каким видят курс доллара в Украине в 2022 году

Эти цифры заложили и в бюджет, и в декларацию на 2022-2024 годы

Во вторник, 14 сентября, в правительстве поделились информацией о том, каким будет примерное соотношение гривни к доллару в 2022 году.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в проект государственного бюджета Украины на 2022 год они заложили курс на уровне 28,6-28,7 гривни за доллар. Причем, по словам премьера, эти же цифры содержатся и в более "долгоиграющем" документе — в трехлетней бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которую одобрили минувшим летом.

Отметим, что по состоянию на 14 сентября, стоимость доллара по отношению к украинской гривне выросла, а евро и польский злотый упали в цене: 1 доллар на момент выхода новости стоит 26,69 грн.

Ранее Шмыгаль рассказал, что будет с газом в Украине во время отопительного сезона 2021-2022. Как и с курсом валюты, ситуация обещает быть неизменной: дескать, текущая цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен, и данный документ будет действительным до 1 мая 2022 года.