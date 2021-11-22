Долар зріс у ціні, злотий та рубль просіли: свіжий курс валют в Україні

Долар відносно гривні подорожчав на 12 копійок і закріпився на рівні 26,56 грн

В Україні станом на ранок понеділка, 22 листопада, гривня знову втратила у ціні щодо американського долара, водночас укріпивши позиції щодо польського злотого та російського рубля.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, у порівнянні з даними п’ятниці, 19 листопада, українська гривня відносно долара втратила 12 копійок, євро став коштувати для нас на копійку дорожче, а фунт стерлінгів додав у ціні 8 копійок. Водночас злотий відносно нашої валюти втратив 3 копійки, як і російський рубль.

Офіційний курс основних валют в Україні на 22 листопада має такий вигляд:

1 долар США — 26,56 (+12 копійок, попередні дані — 26,44 грн);

1 євро — 29,97 грн (+1 копійка, до цього — 29,96 грн);

1 злотий — 6,40 грн (-3 копійки, до цього — 6,43 грн)

1 фунт стерлінгів — 35,69 (+8 копійок у порівнянні з 19 листопада);

10 російських рублів — 3,62 (-3 копійки за вихідні).

Вартість інших іноземних валют за даними Нацбанку:

Курс валют на 22 листопада

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за прогнозами економістів, до кінця поточного року національна валюта буде стабільнішою, ніж очікувалося. В уряді також дали прогноз щодо курсу валют і заклали ці цифри до бюджету.