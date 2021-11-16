"НБУ плаває в доларах": економіст пояснив, чому Україні невигідне зміцнення гривні

Причина високої вартості іноземної валюти – суб’єктивна.

Зміцнення національної валюти, яка знову почала втрачати позиції, може бути невигідним Україні через один чинник.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіли економічні експерти.

Зниження курсу долара викликає зниження прибутку від розмитнення товарів, що імпортуються, через це Нацбанк масово купує валюту. Як повідомляють джерела, за неповні два місяці валютні резерви НБУ поповнилися близько 2 млрд. доларів США.

Через це курс гривні утримується на позначці 26 і вище за американський долар, інакше вартість валюти США впала б до 25,8 грн.

Стан золотовалютного резерву в Україні експерти оцінюють як "добрий" і називають цифру 32 млрд доларів. Економексперт Олег Пєндзін образно висловився, що Нацбанк України "плаває у доларах".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні подорожчали продукти, у тому числі і сало.

Повну інформацію від експертів щодо ситуації з доларом в Україні читайте у матеріалі "Телеграфа" :