"НБУ плавает в долларах": экономист объяснил, почему Украине невыгодно укрепление гривны

Причина высокой стоимости иностранной валюты — субъективная.

Укрепление национальной валюты, которая снова начала терять позиции, может быть невыгодным Украине из-за одного фактора.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказали экономические эксперты.

Понижение курса доллара вызывает снижение прибыли от растаможивания импортируемых товаров, из-за этого Нацбанк массово приобретает валюту. Как сообщают источники, за неполные два месяца валютные резервы НБУ пополнились около 2 млрд долларов США.

Из-за этого курс гривны удерживается на отметке в 26 и выше за американский доллар, в противном случае стоимость валюты США упала бы до 25,8 грн.

Состояние золотовалютного резерва в Украине эксперты оценивают как "хорошее" и называют цифру в 32 млрд долларов. Экономэксперт Олег Пендзин образно выразился, что Нацбанк Украины "плавает в долларах".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине подорожали продукты, в том числе и сало.

Полную информацию от экспертов по ситуации с долларом в Украине читайте в материале "Телеграфа":