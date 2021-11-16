"НБУ плавает в долларах": экономист объяснил, почему Украине невыгодно укрепление гривны
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Причина высокой стоимости иностранной валюты — субъективная.
Укрепление национальной валюты, которая снова начала терять позиции, может быть невыгодным Украине из-за одного фактора.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказали экономические эксперты.
Понижение курса доллара вызывает снижение прибыли от растаможивания импортируемых товаров, из-за этого Нацбанк массово приобретает валюту. Как сообщают источники, за неполные два месяца валютные резервы НБУ пополнились около 2 млрд долларов США.
Из-за этого курс гривны удерживается на отметке в 26 и выше за американский доллар, в противном случае стоимость валюты США упала бы до 25,8 грн.
Состояние золотовалютного резерва в Украине эксперты оценивают как "хорошее" и называют цифру в 32 млрд долларов. Экономэксперт Олег Пендзин образно выразился, что Нацбанк Украины "плавает в долларах".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине подорожали продукты, в том числе и сало.
Полную информацию от экспертов по ситуации с долларом в Украине читайте в материале "Телеграфа":
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