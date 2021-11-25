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Долар здорожчає, а євро подешевшає: курс валют на 25 листопада

Автор
Наталія Чебан
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Курс валют на 25 листопада
Курс валют на 25 листопада

НБУ оприлюднив "свіжий" курс на наступну добу

У четвер, 25 листопада, долар "підскочив" у ціні на 6 копійок, тож вартуватиме 26,9 грн. При цьому, в порівнянні з попереднім днем, євро став дешевше на стільки ж, тож його ціна складає 30,2 грн. Національна ж валюта поки що свою невтішну позицію утримує. 

Такі висновки можна зробити з офіційної інформації, яку в середу, 24 листопада, на своєму порталі оприлюднив Національний банк України.

Відзначимо, що за останню добу свої позиції також укріпили злотий та фунт стерлінгів, незначно збільшивши свою вартість на декілька копійок.

Офіційний курс валют від НБУ на четвер, 25 листопада, встановлено таким чином:

  • Долар США – 26,92 грн (напередодні 26,86)
  • Євро – 30,17 грн (напередодні 30,23 грн)
  • злотий — 6,44 (напередодні 6,41 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 35,9479 (напередодні 35,916)
  • 10 російських рублів – 3,6015 (напередодні 3,5783)

Детальніше по курсам іноземних валют:

Скріншот "Курс валют"
Скріншот "Курс валют"

Нагадаємо також, що зміцнення гривні курс валют на середу не приніс, адже гривня не тільки не зміцнила позиції, а й продовжила падіння, яке почалося напередодні.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс #Курс валют
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