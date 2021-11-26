Укр

Доллар стабильно растет: курс валют на 26 ноября

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Курс валют от Нацбанка на 26.11.2021
Курс валют от Нацбанка на 26.11.2021

Нацбанк предоставил обновленный курс валют на пятницу

В пятницу, 26 ноября, Национальный банк Украины установил доллар на уровне 27,02 по отношению к гривне, евро же будет стоить 30,33 грн.

Указанные выводы можно сделать по данным, которые пресс-служба Нацбанка обнародовала вечером, 25 ноября, на своем официальном сайте.

Если сравнивать с предыдущим днем, то доллар США увеличился в цене на 10 копеек, при этом евро стал дороже 13 копеек.

Отметим также, что иностранная валюта совместно с долларом и евро свои позиции уверенно удерживает, но в цене не выросла.

Официальный курс валют в пятницу, 26 ноября, будет установлен следующим образом:

  • Доллар США – 27,02 (накануне 26,92 грн)
  • Евро – 30,33 (накануне 30,17 грн)
  • злотый — 6,49 (накануне 6,44 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 35,96 (накануне 35,94 грн)
  • 10 российских рублей — 3,61 (накануне 3,60 грн)

В целом курс валют от НБУ на завтра теперь выглядит так:

Скриншот с сайта НБУ, курс на 26.11.2020
Скриншот с сайта НБУ, курс на 26.11.2020

Напомним также, что за прошедшие сутки евро стал дешевле на 6 копеек, а доллар дороже столько же, при этом национальная валюта свои неутешительные позиции уверенно удерживала.

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#НБУ #Валюта #Курс #Гроші
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