Укр

Гривна продолжает падать: курс валют в Украине на 29 ноября

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют от Национального банка
Курс валют от Национального банка

Свежий курс валют от НБУ не принес для гривны укрепление позиций

Гривна в понедельник, 29 ноября, продолжила свое падение по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов. Незначительно по отношению к нашей валюте упали в цене злотый и рубль.

Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины.

За выходные основная иностранная валюта по отношению к гривне выросла в цене. Речь об американском долларе, евро и фунте стерлингов. Из этих валют больше всего прибавили к стоимости две последние. При этом польский злотый и российский рубль подешевел на копейку и две соответственно.

Официальный курс валют на понедельник, 28 ноября, выглядит так:

  • доллар США — 27,10 грн (+8 копеек за выходные, до этого 27,02)
  • евро — 30,57 грн (+24 копейки, до этого 30,33)
  • злотый — 6,48 грн (-1 копейка, 26 ноября было 6,49)
  • 1 фунт стерлингов — 36,15 грн (+ 19 копеек, в пятницу был 35,96)
  • 10 российских рублей — 3,59 грн (- 2 копейки, предварительные данные 3,61)

Стоимость других иностранных валют по данным Нацбанка:

Официальный курс НБУ на 29 ноября
Официальный курс НБУ на 29 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что укрепление национальной валюты может быть невыгодно НБУ из-за снижения поступлений в бюджет Украины.

Также сообщалось, какие основные тенденции на финансовом рынке Украины и что говорят эксперты относительно национальной валюты перед Новым годом.

Теги:
#Украина #НБУ #Курс валют #29 ноября
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