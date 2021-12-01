Укр

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 1 декабря

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
121
НБУ предоставил курс валют на 1 декабря
НБУ предоставил курс валют на 1 декабря

НБУ обновил курс валют на первый день календарной зимы

В среду, 1 декабря, в Украине в очередной раз подорожает доллар США и евро. Официальную информацию о валютных расценках обнародовал Национальный банк Украины на своем официальном портале.

Согласно предоставленной информации, национальная валюта по отношению к доллару США на межбанке установилась соответственно 28,51 — 28,53 гривны. Что касается евро, то он обойдется в 34,19 — 34,21 гривны.

Если сравнивать с предыдущим днем, то доллар США подорожал по отношению к гривне на 4 копейки, а евро увеличился в цене на 28 копеек. При этом злотый также дорожал на 11 копеек, а британский фунт стерлингов — на 10 копеек.

Официальный курс валют от НБУ на среду, 1 декабря, установлен следующим образом:

  • Доллар США – 27,21 грн (накануне 27,17 грн)
  • Евро – 30,92 грн (накануне 30,64 грн)
  • злотый — 6,63 грн (накануне 6,52 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 36,31 грн (накануне 36,21 грн)
  • 10 российских рублей – 3,65 грн (накануне 3,64 грн)

Детальнее по курсам иностранных валют:

НБУ установил курсы валют на 1 декабря
НБУ установил курсы валют на 1 декабря

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали курс гривны до конца года и рассказали, как можно заработать на валютных скачках.

Теги:
#НБУ #Курс #Гроші #Курс валют
Полиция возле ОПУ
Украина
Что думают украинцы о "госперевороте Ахметова", "назначенном" на 1 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Полиция возле ОПУ
Что думают украинцы о "госперевороте Ахметова", "назначенном" на 1 декабря
Дата публикации
Категория
Декабрь в Украине ожидается достаточно теплым
Встречаем зиму: народный синоптик рассказал, какой будет погода в декабре
Дата публикации
Категория
Команда Зеленского решила создать целый медиа-холдинг
Спасать рейтинги Зеленского и "слуг народа" будет новый медиа-холдинг, но заплатит за это каждый
Дата публикации
Категория
Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны
Взрывной рост тарифов и "сюрприз" в виде штрафов: какой ценой Украина получила $700 млн от МВФ
Дата публикации
Категория
Вакцина
Получить третью дозу вакцины от коронавируса можно будет уже зимой: Ляшко назвал условия