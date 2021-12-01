Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 1 декабря

НБУ обновил курс валют на первый день календарной зимы

В среду, 1 декабря, в Украине в очередной раз подорожает доллар США и евро. Официальную информацию о валютных расценках обнародовал Национальный банк Украины на своем официальном портале.

Согласно предоставленной информации, национальная валюта по отношению к доллару США на межбанке установилась соответственно 28,51 — 28,53 гривны. Что касается евро, то он обойдется в 34,19 — 34,21 гривны.

Если сравнивать с предыдущим днем, то доллар США подорожал по отношению к гривне на 4 копейки, а евро увеличился в цене на 28 копеек. При этом злотый также дорожал на 11 копеек, а британский фунт стерлингов — на 10 копеек.

Официальный курс валют от НБУ на среду, 1 декабря, установлен следующим образом:

Доллар США – 27,21 грн (накануне 27,17 грн)

Евро – 30,92 грн (накануне 30,64 грн)

злотый — 6,63 грн (накануне 6,52 грн)

1 фунт стерлингов — 36,31 грн (накануне 36,21 грн)

10 российских рублей – 3,65 грн (накануне 3,64 грн)

Детальнее по курсам иностранных валют:

НБУ установил курсы валют на 1 декабря

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали курс гривны до конца года и рассказали, как можно заработать на валютных скачках.