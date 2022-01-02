Доллар вырос, а евро упал: курс валют на 2 декабря

Главный банк страны обновил курс валют на сегодня

В четверг, 2 декабря, Национальный банк Украины обновил курс валют и теперь доллар США будет стоить 27 гривен 23 копейки, что на 2 копейки дороже, нежели вчера.

Информацию о расценках на валюту обнародовал Национальный банк Украины на своем официальном портале.

Что касается наличного рынка, то доллар США в Украине 2 декабря обойдется в 28,42–28,62 грн, при этом евро будут покупать за 33,92 гривны, а в продаже он будет по 34,48 грн.

По сравнению с предыдущим днем доллар США увеличился в цене на 2 копейки, а вот евро подешевел на 7 копеек. При этом злотый также подорожал на 4 копейки, а британский фунт стерлингов наоборот "упал" на 4 копейки.

Официальный курс валют от НБУ на четверг, 2 декабря, установлен следующим образом:

Доллар США – 27,2296 грн (накануне 27,21 грн)

Евро – 30,8443 грн (накануне 30,92 грн)

злотый — 6,6731 грн (накануне 6,63 грн)

1 фунт стерлингов — 36,2698 грн (накануне 36,31 грн)

10 российских рублей – 3,6831 грн (накануне 3,65 грн)

Детальнее по курсам иностранных валют:

НБУ предоставил курс валют на 2 декабря

Напомним также, как Телеграф писал о том, что накануне Украина получила еще один транш кредита МВФ на около 700 миллионов долларов США и объяснил, как это скажется на тарифах в стране.