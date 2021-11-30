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Чи варто українцям чекати на морози у грудні - відповідь синоптика

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Синоптик розповів, на яку погоду очікувати українцям у грудні
Синоптик розповів, на яку погоду очікувати українцям у грудні

Незважаючи на те, що різких перепадів у погоді українцям очікувати не варто, кілька областей все ж відчують на собі морози до -15 градусів

За прогнозами українських синоптиків грудень принесе в Україну мокрий сніг та ожеледь, на дорогах очікуються тумани.

Згідно слів синоптика Ігоря Кибальчича, різких і сильних похолодань в українських областях не передбачається, але кілька грудневих днів все ж відзначаться морозами від -10 до -15 градусів.

Синоптик переконаний, що під час першого місяця календарної зими українці будуть відчувати скоріше осінню погоду, адже середньомісячна температура повітря коливатиметься від 0 до +3 градусів тепла, що вважається вищим за кліматичну норму.

Спрогнозувати погодні умови на новорічні свята фахівець поки не береться, хоча й обіцяє надати більш конкретну інформацію ближче до 20-х чисел першого зимового місяця.

Також відзначимо, що незважаючи на потепління, яке жителів переважної більшості областей відчувають останніми днями, вже з 30 листопада Україну "замітатиме" снігом.

Опади очікуються у Житомирі, Луцьку, Львові, Рівному, Сумах, Ужгороді та Чернігові.

Нагадаємо, "Телеграф" спілкувався з синоптиком Ігорем Кібальчичем та дізнався, чи варто очікувати на швидкій прихід суворих морозів та снігопадів жителям українських областей.

Теги:
#Погода #Мороз #Прогноз погоди #Синоптик
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