Зима близко: в ряде областей Украины скоро выпадет снег

Украинцев предупредили о снеге и гололеде на дорогах

Несмотря на потепление, которое в последние дни испытывают жители подавляющего большинства украинских регионов, в нескольких из них уже выпал первый снег.

Например, вчера, 23 ноября, украинцы активно делились фотографиями долгожданных снежных осадков и шутили над ними в сети.

По прогнозам синоптиков, совсем скоро ночные морозы станут значительно сильнее и велика вероятность того, что снег все же "задержится" до начала настоящей календарной зимы.

К примеру, по данным портала Weather, уже в ближайшие дни снег выпадет в Луцке, Львове, Ровно, Сумах, Ужгороде и Чернигове.

Жителей Волыни снежные осадки ожидают уже в следующий вторник, 30 ноября. Показатели колонок термометров упадут до +1…-2 градусов.

Погода в Луцке, прогноз

Львовян снег настигнет раньше — в понедельник, 29 ноября. Он будет уверенно держаться в течение недели, ведь температура воздуха будет сохранять отметку "минус".

Погода во Львове, прогноз

В Ровно 28 и 29 ноября будут идти дожди, но уже 30 ноября они сменятся снегом. Температура в эти дни будет колебаться от +8 до -2.

Погода в Ровно

В Сумах ожидается мороз – до -3, незначительные снежные осадки возможны уже во вторник, 30 ноября.

Погода в Сумах

В Ужгороде будет теплее и снег синоптики прогнозируют только 30 ноября. В общей сложности на следующей неделе температура воздуха будет с отметкой "плюс" и будет колебаться от +2 до +4 градусов.

Погода в Ужгороде

Чернигов ожидает снега в следующий вторник. Несмотря на то, что в течение недели будет преимущественно тепло до +8 градусов, уже 30 ноября температурный показатель упадет до -3 градусов, что приведет к осадкам в виде снега.

Погода в Чернигове

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