Погода не помеха! Одесские моржи устроили заплыв в ноябрьском море (видео)

Температура воды в море на момент погружения составляла всего 10 градусов

В Одессе в воскресенье, 21 ноября, на пляже "Ланжерон" собрались местные любители плавания в холодной воде, которые совершили традиционный заплыв. В этот раз "Клуб моржей Одессы" плавал в поддержку акции #спасаюмаму.

Об этом сообщили на Facebook-странице клуб, а соответствующим видео поделился Telegram-канал "Одесса Info".

Перед погружением в воду бывалые "моржи" вместе с новичками делали зарядку, разминались и настраивались на позитивный лад. На "Ланжерон" в этот раз пришли несколько десятков людей, которые после зарядки погрузились в море и резво там плескались.

На странице клуба сообщается, что этот заплыв моржей организовали в поддержку сестры участницы "Клуба моржей Одессы" Марины Калашлинской, которая собирает деньги на лечения своей мамы — женщина страдает раком легкого.

Стоит отметить, что одесским моржам пришлось плавать в достаточно холодном море. Согласно данным портала Sea Temperature, температура воды в Одессе по состоянию на 14:00 21 ноября составляет 10.3°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания, однако для закаленных граждан это совсем не помеха. Температура воздуха в Одессе на момент выхода новости достигла 11°C.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у моря в Одессе нашли свалку мусора и секс-игрушки. Интересен тот факт, что свалку устроили посреди Лузановского парка.