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Незважаючи на погоду: одеські моржі влаштували заплив у морі наприкінці листопада (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Клуб моржів Одеси
Клуб моржів Одеси

Температура води в морі на момент занурення становила лише 10 градусів

В Одесі в неділю, 21 листопада, на пляжі "Ланжерон" зібралися місцеві любителі плавання у холодній воді, які здійснили традиційний заплив. На цей раз "Клуб моржів Одеси" плавав на підтримку акції #спасаюмаму.

Про це повідомили у Facebook-сторінці клуб, а відповідним відео поділився Telegram-канал "Одеса Info".

Перед зануренням у воду досвідчені "моржі" разом із новачками робили зарядку, розминалися та налаштовувалися на позитивний лад. На "Ланжерон" цього разу прийшло кілька десятків людей, які після зарядки пірнули в море і жваво там хлюпалися.

На сторінці клубу повідомляється, що цей заплив моржів організували на підтримку сестри учасниці "Клубу моржів Одеси" Марини Калашлінської, яка збирає гроші на лікування своєї мами — жінка страждає на рак легені.

Варто зазначити, що одеським моржам довелося плавати у досить холодному морі. За даними порталу Sea Temperature, температура води в Одесі станом на 14.00 21 листопада становить 10.3°C. Загалом така температура води є неприйнятною для купання, проте для загартованих громадян це не перешкода. Температура повітря в Одесі на момент виходу новини була всього 11°C.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що біля моря в Одесі знайшли звалище сміття та секс-іграшки. Цікавим є той факт, що звалище влаштували посеред Лузанівського парку.

Теги:
#Одеса #Чорне море #Благодійність #Моржування #Заплив
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