"Х****ий парк": біля моря в Одесі знайшли звалище сміття та секс-іграшки (відео)
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Крім фалоімітаторів на місці виявились і залишки чийогось одягу
Цікава знахідка чекала на одеситку, що вийшла вигуляти собаку в місцевому Лузанівському парку. Замість чистої природи серед кущів на неї чекало звалище з одягу та різних секс-іграшок.
Відеозаписом з місця подій поділилися 13 листопада у Telegram-паблік "Ху**ая Одесса".
"Чистота Лузанівського парку", — з такими словами авторка починає свою зйомку.
У ролику вона встигла показати кілька фалоімітаторів, а також різні предмети одягу та взуття, розкидані в радіусі кількох десятків метрів один від одного.
В який момент доби все це сміття з’явилося на території, яку місцеві жителі використовують для прогулянок та вигулу домашніх тварин, невідомо.
Проте інцидент уже наробив галасу серед інтернет-користувачів. Дехто жартує, що таким чином комунальники показують, що вони "клали" на прибирання цієї території, а інші — згадують навіть місцевий бюджет. Не обійшлося і без популярної нині теми вакцинації.
Пікантні історії відбуваються не лише в Одесі. Як повідомляв "Телеграф", раніше неординарний інцидент стався в Харкові. В одній із місцевих кальянних відвідувачка вирішила оплатити рахунок не грошима, а із допомогою стриптизу.
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