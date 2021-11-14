"Х****ий парк": біля моря в Одесі знайшли звалище сміття та секс-іграшки (відео)

Крім фалоімітаторів на місці виявились і залишки чийогось одягу

Цікава знахідка чекала на одеситку, що вийшла вигуляти собаку в місцевому Лузанівському парку. Замість чистої природи серед кущів на неї чекало звалище з одягу та різних секс-іграшок.

Відеозаписом з місця подій поділилися 13 листопада у Telegram-паблік "Ху**ая Одесса".

"Чистота Лузанівського парку", — з такими словами авторка починає свою зйомку.

Частина Лузанівського парку в Одесі

У ролику вона встигла показати кілька фалоімітаторів, а також різні предмети одягу та взуття, розкидані в радіусі кількох десятків метрів один від одного.

В який момент доби все це сміття з’явилося на території, яку місцеві жителі використовують для прогулянок та вигулу домашніх тварин, невідомо.

Лузанівський парк на карті

Проте інцидент уже наробив галасу серед інтернет-користувачів. Дехто жартує, що таким чином комунальники показують, що вони "клали" на прибирання цієї території, а інші — згадують навіть місцевий бюджет. Не обійшлося і без популярної нині теми вакцинації.

Пікантні історії відбуваються не лише в Одесі. Як повідомляв "Телеграф", раніше неординарний інцидент стався в Харкові. В одній із місцевих кальянних відвідувачка вирішила оплатити рахунок не грошима, а із допомогою стриптизу.