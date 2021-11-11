"Я що, в монастирі? Мені жарко!" Жінка влаштувала стриптиз у харківській кальянній (18+)

Оголившись, відвідувачка закладу загрожувала місцевим працівникам сексуальним насильством

Вечір середи, 10 листопада, в одній із кальянних Харкова пройшов дуже насичено — замість стандартної оплати рахунку відвідувачка влаштувала прилюдне оголення.

Подробиці повідомили у Telegram-каналі "ХС | Харків".

Інцидент стався в одному із закладів громадського харчування на Холодній горі. Як розповідають очевидці, жінка провела приємний вечір, загалом отримавши рахунок у розмірі 600 гривень.

Однак, до справжньої оплати грошей не дійшло. Віддавати гроші офіціантам вона відмовилася, натомість роздягнувшись до пояса та продемонструвавши відвідувачам голі груди.

Жінка поводилася не надто адекватно, вигукуючи нецензурщину та погрожуючи сексуальним насильством. На всі прохання одягнутися відповідала, що знаходиться не в метро чи монастирі, і взагалі їй спекотно.

"Ти зараз допи**ишся — я зніму тобі труси і прямо тут від*осу. […] Зараз дістану страпон і засуну тобі його в ж*пу", — так відвідувачка спілкувалася з працівниками кальянної.

З міркувань етичності ми не публікуємо відео на сайті, проте охочі можуть ознайомитися з ними за посиланням у нашому Telegram-каналі (є оголення та нецензурщина, тому перегляд суворо 18+).

Щоб утихомирити жінку, довелося викликати поліцейських. При цьому правоохоронці лише склали заяву та проводили порушницю спокою на вихід. Рахунок так і залишився несплаченим.

У коментарях люди стверджують, що ця особа добре знайома багатьом харків’янам, т.к. постійно влипає у подібні скандальні історії. Дехто навіть стверджує, що поліція нічого не може їй зробити, бо вона є пацієнткою психіатричної лікарні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що блогерка, яка потрапила в скандал за голі фото на тлі храму в Пітері, є українкою. У мережі вона часто ділиться відвертими знімками.