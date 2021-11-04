Рус

Модель, що роздяглася біля російського храму, виявилася українкою: і вона постить дуже гарячі фото 18+

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
Дівчина визнала свою провину у образі почуттів віруючих своїми голими знімками Новина оновлена 04 листопада 2021, 12:44
Дівчина визнала свою провину у образі почуттів віруючих своїми голими знімками

Ірина Волкова має восьмирічного синочка

31-річну Instagram-блогерку Ірину Волкову, яка оголила сідниці біля собору в Санкт-Петербурзі, відпустили з суду після вибачень. Під час засідання з’ясувалося, що дівчина родом з України.

Про це повідомляє видання "Страна".

Незважаючи на те, що її гарячому фото на фоні Ісаакіївського собору в Пітері вже більше року, Волкову все одно розшукали і звинуватили. Перед судом її було затримано, і вона навіть відбула ніч у СІЗО.

Ірина Волкова часто показує свої тату підписникам
Ірина Волкова часто показує свої тату підписникам

Відомо, що на суді вона визнала свою провину і вибачилася. Також Волкова запевнила, що більше подібних фотографій не робитиме.

Крім того, під час засідання мережева модель розповіла про те, що не корінна росіянка. 2014 року вона приїхала до Пітера з України. Згідно з профілем на Facebook, то переїзд вона здійснила із Севастополя.

Волкова переїхала до РФ із Севастополя
Волкова переїхала до РФ із Севастополя

До речі, себе, що своїх українських співвітчизників Волкова не соромиться часом називати у трансляціях соцмереж "хох*ами". Зараз у неї є восьмирічний син, якого вона виховує самостійно.

Волкова у Пітері
Волкова у Пітері

В якості заробітку дівчина називає надання таких послуг, як корекція брів та шугарінг. Втім, деякі її сторіз в Instagram натякають на іншу сферу отримання фінансових вливань — завдяки монетизації еротичних фото через Telegram.

Хоча навіть і у своїй "інсті" модель практично не соромиться у публікаціях. Багато хто з її фотографій відверті і практично не залишають простору для уяви. З деякими зі знімків ви можете ознайомитись у нашому Telegram-каналі (18+).

Додамо, що скандальне фото з оголеними сідницями Ірина Волкова видалила зі свого профілю до Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чим закінчився суд над парою російських блогерів, які імітували оральний секс на Червоній площі.

Теги:
#Росія #Санкт-Петербург #Модель #Instagram #Блогер #Українка
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Україна
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Категорія
Гео Лерос
Гео Лерос жестом образив Зеленського та Єрмака (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ
Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці
Дата публікації
Категорія
Масовий режим у громадських місцях є обов’язковим по всій Україні.
У Кропивницькому та Херсоні найбезпечніше: у яких областях найгірша ситуація з COVID
Дата публікації
Категорія
Катерина Крилова дала характеристику чоловікам у Рівному
"Міс Рівненщина" обурила українців, обізвавши земляків алкашами та злиднями (відео)