Модель, що роздяглася біля російського храму, виявилася українкою: і вона постить дуже гарячі фото 18+

Ірина Волкова має восьмирічного синочка

31-річну Instagram-блогерку Ірину Волкову, яка оголила сідниці біля собору в Санкт-Петербурзі, відпустили з суду після вибачень. Під час засідання з’ясувалося, що дівчина родом з України.

Про це повідомляє видання "Страна".

Незважаючи на те, що її гарячому фото на фоні Ісаакіївського собору в Пітері вже більше року, Волкову все одно розшукали і звинуватили. Перед судом її було затримано, і вона навіть відбула ніч у СІЗО.

Ірина Волкова часто показує свої тату підписникам

Відомо, що на суді вона визнала свою провину і вибачилася. Також Волкова запевнила, що більше подібних фотографій не робитиме.

Крім того, під час засідання мережева модель розповіла про те, що не корінна росіянка. 2014 року вона приїхала до Пітера з України. Згідно з профілем на Facebook, то переїзд вона здійснила із Севастополя.

Волкова переїхала до РФ із Севастополя

До речі, себе, що своїх українських співвітчизників Волкова не соромиться часом називати у трансляціях соцмереж "хох*ами". Зараз у неї є восьмирічний син, якого вона виховує самостійно.

Волкова у Пітері

В якості заробітку дівчина називає надання таких послуг, як корекція брів та шугарінг. Втім, деякі її сторіз в Instagram натякають на іншу сферу отримання фінансових вливань — завдяки монетизації еротичних фото через Telegram.

Хоча навіть і у своїй "інсті" модель практично не соромиться у публікаціях. Багато хто з її фотографій відверті і практично не залишають простору для уяви. З деякими зі знімків ви можете ознайомитись у нашому Telegram-каналі (18+).

Додамо, що скандальне фото з оголеними сідницями Ірина Волкова видалила зі свого профілю до Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чим закінчився суд над парою російських блогерів, які імітували оральний секс на Червоній площі.