Раздевшаяся у российского храма модель оказалась украинкой: и она постит очень горячие фото 18+

У Ирины Волковой есть восьмилетний сынишка

31-летняя Instagram-блогерка Ирина Волкова, которая обнажила ягодицы возле собора в Санкт-Петербурге, была отпущена из суда после извинений. Во время заседания выяснилось, что девушка родом из Украины.

Об этом сообщает издание "Страна".

Несмотря на то, что её горячему фото на фоне Исаакиевского собора в Питере — уже больше года, Волкову все равно разыскали и предъявили обвинения. Перед судом она была задержана и даже отбыла ночь в СИЗО.

Ирина Волкова часто показывает свои тату подписчкам

Известно, что на суде она признала свою вину и принесла извинения. Также Волкова заверила, что больше подобных фотографий делать не будет.

Кроме прочего, во время заседания сетевая модель рассказала о том, что не коренная россиянка. В 2014 году она приехала в Питер из Украины. Согласно профилю на Facebook, то переезд она совершила из Севастополя.

Волкова переехала в РФ из Севастополя

К слову, что себя, что своих украинских соотечественников Волкова не стесняется порой называть в трансляциях соцсетей "хох*ами". Сейчас у неё есть восьмилетний сынишка, которого она воспитывает самостоятельно.

Волкова в Питере

В качестве заработка девушка озвучила предоставление таких услуг, как коррекция бровей и шугаринг. Впрочем, некоторые её сториз в Instagram намекают на некую другую сферу получения финансовых влияний — благодаря монетизации эротических фото через Telegram.

Хотя даже и в своей "инсте" модель практически не стесняется в публикациях. Многие из её фотографий откровенны и практически не оставляют простора для воображения. С некоторыми из снимков вы можете ознакомиться в нашем Telegram-канале (18+).

Добавим, что скандальное фото с оголенными ягодицами Ирина Волкова удалила со своего профиля в Instagram.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем закончился суд над парой российских блогеров, имитировавших оральный секс на Красной площади.