Укр

Пару в России осудили за фото с имитацией секса у храма на Красной площади в Москве

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Справа - то самое фото, за которое осудили пару
Справа - то самое фото, за которое осудили пару

Фото оскорбило чувства верующих граждан.

Храм Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву) в Москве регулярно становится "фоном" для фото и видео призванных эпатировать публику. Так в октябре блогер и веб-кам модель Лола Банни разместила видео с голой грудью, снятое возле религиозного сооружения. Но этой осенью она была не первой — в конце сентября местный блогер родом из Таджикистана Руслан Бобиев выложил провокационное фото за которое суд приговорил его к 10 месяцам колонии. 

Об этом сообщает Настоящее время. 

На фото фигурант дела и его подруга Анастасия Чистова, которую наказали аналогичным образом стоят в двусмысленной позе. Девушка, одетая в куртку со словом "полиция" стоит на коленях перед мужчиной и держит его за бедра, имитируя оральный секс. Фото было подписано: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить". Впоследствии Инстаграм-акаунт заблокировали. 

В начале октября пару отправили под арест на 10 суток. В итоге — осудили на 10 месяцев за оскорбление чувств верующих. Не помогли даже извинения, которые принес парень. Бобиев не работает, а его основная деятельность — снимать пранки. Чистова, оправдываясь за случившееся, сообщила, что фотосессия была ради шумихи и заявила, что не выбирала фон для съемки. 

Ранее "Телеграф" писал, что Лоле Банни после обнажения груди на фоне храма также грозит уголовная ответственность — год за решеткой. 

Теги:
#Москва #Фото #Храм Василия Блаженного
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