"Докрутилась своей ж*пой": в Петербурге задержали блогершу, оголившуюся рядом с собором (фото, видео)

За оскорбление чувств верующих девушку могут лишить свободы на год

Октябрь еще не закончился, а в Российской Федерации — очередной "голый скандал" из-за фотографий на фоне храмов. После москвички Лолы Банни под раздачу системы попала питерская инста-блогерша Ирина Волкова.

Подробности инцидента сообщают росСМИ.

Известно, что с обнаженными ягодицами снявшаяся возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге девушка разместила получившийся контент в сети еще 29 октября. Сейчас на её страничке уже нет ни фото, ни видео, вызвавших резонанс среди россиян.

Снимок, вызвавший негодование россиян

Интересно, что обсуждение успело дойти даже до пресс-службы самого собора, где священнослужители уверяли — к правоохранителям обращаться не будут.

Впрочем, уже в воскресенье, 31 октября, российские медиа запестрели информацией о том, что 31-летняя модель уже задержана. Ей предъявят подозрения в оскорблении чувств православных верующих. Если суд решит, что она виновна, то блогерше может светить до года лишения свободы.

В инстаграме есть много откровенных снимков Ирины Волковой

В сети по-разному оценивают поступок девушки, но больше всего тех, кто потешается над её попытками "словить хайп" на фоне предыдущих неудач с подобными снимками от других блогеров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известного российского блогера и его девушку признали виновными в оскорблении верующих из-за снимка на фоне московского храма — пара пыталась имитировать оральный секс.