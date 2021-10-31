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"Докрутилась своей ж*пой": в Петербурге задержали блогершу, оголившуюся рядом с собором (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Инста-модель Ирина Волкова часто обнажается в своих соцсетях Новость обновлена 31 октября 2021, 11:26
Инста-модель Ирина Волкова часто обнажается в своих соцсетях

За оскорбление чувств верующих девушку могут лишить свободы на год

Октябрь еще не закончился, а в Российской Федерации — очередной "голый скандал" из-за фотографий на фоне храмов. После москвички Лолы Банни под раздачу системы попала питерская инста-блогерша Ирина Волкова.

Подробности инцидента сообщают росСМИ.

Известно, что с обнаженными ягодицами снявшаяся возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге девушка разместила получившийся контент в сети еще 29 октября. Сейчас на её страничке уже нет ни фото, ни видео, вызвавших резонанс среди россиян.

Снимок, вызвавший негодование россиян
Снимок, вызвавший негодование россиян

Интересно, что обсуждение успело дойти даже до пресс-службы самого собора, где священнослужители уверяли — к правоохранителям обращаться не будут.

Впрочем, уже в воскресенье, 31 октября, российские медиа запестрели информацией о том, что 31-летняя модель уже задержана. Ей предъявят подозрения в оскорблении чувств православных верующих. Если суд решит, что она виновна, то блогерше может светить до года лишения свободы.

В инстаграме есть много откровенных снимков Ирины Волковой
В инстаграме есть много откровенных снимков Ирины Волковой

В сети по-разному оценивают поступок девушки, но больше всего тех, кто потешается над её попытками "словить хайп" на фоне предыдущих неудач с подобными снимками от других блогеров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известного российского блогера и его девушку признали виновными в оскорблении верующих из-за снимка на фоне московского храма — пара пыталась имитировать оральный секс.

Теги:
#Россия #Санкт-Петербург #Модель #Instagram #Блогер
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