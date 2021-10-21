Укр

"Сиськи красивее домика": инстамодель оскандалилась из-за голого видео у храма на Красной площади

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Инцидент произошел рядом с храмом Василия Блаженного Новость обновлена 21 октября 2021, 10:19
Инцидент произошел рядом с храмом Василия Блаженного

Девушка утверждает, что видеозаписи уже несколько лет

В сети разгорелся нешуточный скандал после того, как российская модель и инстаблогерка Lola Bunny показала голую грудь на видео возле одного из московских храмов.

Об инциденте сообщают росСМИ.

Настоящего имени блогерки не раскрывают. Известно лишь, что она подписывается в соцсетях псевдонимом "Лола Банни" — персонажем фильма "Кто убил кролика Роджера?". Однако при поиске еще можно наткнуться и на её Instagram-профиль @yambogdini, который, однако, является частным.

В скандал же девушка попала, показав грудь на камеру, позируя возле храма Василия Блаженного, расположенного в Москве. Многих россиян возмутило подобное поведение, о чем они тут же сообщили блогерке на её аккаунте на ресурсе OnlyFans. 

К слову, этот сервис модель использует для заработка на продаже своих пикантных фото. Подписка на её аккаунт стоит 15 долларов в месяц.

Впрочем, волна критики заставила девушку опубликовать запись с извинениями, где она отметила, что видеозаписи уже два или три года, и она не собиралась его публиковать в сеть. Кто именно слил ролик, модель не сообщила.

Извинения блогерки
Извинения блогерки

Впрочем, даже подобная информация не остановила поток хейта в её сторону.

"Брехня. Хайпует. 2 года не было такого бредового тренда", "Ещё одна змея выползла!", "Это административное правонарушение и за это полагается наказание. Если бы это зависело от меня, я бы эту девицу заставила мыть общественные туалеты, причём тоже с голыми сиськами", — пишут возмущенные комментаторы под видео.

Впрочем, есть и те, кто стал на сторону модели.

"Да блин ну подумаешь показала сиськи на фоне, че такого то? Не внутри же храма, чьи тут чувства оскорбились? А так лишний раз собор пропиарили", "Объясните, а что именно здесь оскорбляет верующих? Голое тело человека, созданное Богом по образу и подобию его?", "Сиськи красивее домика. Из за этого и весь сыр-бор. Оскорбились. Потому что нельзя быть красивой такой", — пишут те, кто решил поддержать девушку.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что супермаркетом в Запорожье разгуливал обнаженный мужчина. Подробнее об инциденте — в нашем материале.

Теги:
#Москва #Россия #Модель #Instagram #Блогер
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки
Здоровье
Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки
Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Категория
Парламент сделал шаг к принятию проекта госбюджета на следующий год
Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта
Дата публикации
Категория
К отопительному сезону в стране катастрофически не хватает угля
Привет, веерные отключения света? В Украине – в 4 раза меньше угля, чем нужно
Дата публикации
Категория
Тепло продлится до конца недели, но не во всех областях
Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"
Дата публикации
Категория
Электроотопление в Украине стало дороже
600 тысяч семей потеряли помощь на оплату коммуналки - платежки увеличатся вдвое