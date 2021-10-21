"Сиськи красивее домика": инстамодель оскандалилась из-за голого видео у храма на Красной площади

Девушка утверждает, что видеозаписи уже несколько лет

В сети разгорелся нешуточный скандал после того, как российская модель и инстаблогерка Lola Bunny показала голую грудь на видео возле одного из московских храмов.

Об инциденте сообщают росСМИ.

Настоящего имени блогерки не раскрывают. Известно лишь, что она подписывается в соцсетях псевдонимом "Лола Банни" — персонажем фильма "Кто убил кролика Роджера?". Однако при поиске еще можно наткнуться и на её Instagram-профиль @yambogdini, который, однако, является частным.

В скандал же девушка попала, показав грудь на камеру, позируя возле храма Василия Блаженного, расположенного в Москве. Многих россиян возмутило подобное поведение, о чем они тут же сообщили блогерке на её аккаунте на ресурсе OnlyFans.

К слову, этот сервис модель использует для заработка на продаже своих пикантных фото. Подписка на её аккаунт стоит 15 долларов в месяц.

Впрочем, волна критики заставила девушку опубликовать запись с извинениями, где она отметила, что видеозаписи уже два или три года, и она не собиралась его публиковать в сеть. Кто именно слил ролик, модель не сообщила.

Извинения блогерки

Впрочем, даже подобная информация не остановила поток хейта в её сторону.

"Брехня. Хайпует. 2 года не было такого бредового тренда", "Ещё одна змея выползла!", "Это административное правонарушение и за это полагается наказание. Если бы это зависело от меня, я бы эту девицу заставила мыть общественные туалеты, причём тоже с голыми сиськами", — пишут возмущенные комментаторы под видео.

Впрочем, есть и те, кто стал на сторону модели.

"Да блин ну подумаешь показала сиськи на фоне, че такого то? Не внутри же храма, чьи тут чувства оскорбились? А так лишний раз собор пропиарили", "Объясните, а что именно здесь оскорбляет верующих? Голое тело человека, созданное Богом по образу и подобию его?", "Сиськи красивее домика. Из за этого и весь сыр-бор. Оскорбились. Потому что нельзя быть красивой такой", — пишут те, кто решил поддержать девушку.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что супермаркетом в Запорожье разгуливал обнаженный мужчина. Подробнее об инциденте — в нашем материале.