"Цицьки красивіші за будиночок": інстамодель викликала скандал через голе відео біля храму на Червоній площі

Дівчина стверджує, що відеозапису вже кілька років

У мережі розгорівся неабиякий скандал після того, як російська модель і інстаблогерка Lola Bunny показала голі груди на відео біля одного із московських храмів.

Про інцидент повідомляють росЗМІ.

Справжнього імені блогерки не розкривають. Відомо лише, що вона підписується в соцмережах псевдонімом "Лола Банні" — персонажем фільму "Хто вбив кролика Роджера?". Однак при пошуку ще можна наштовхнутися і на її Instagram-профіль @yambogdini, який, однак, є приватним.

У скандал ж дівчина потрапила, показавши груди на камеру, позуючи біля храму Василя Блаженного, розташованого на Червоній площі в Москві. Багатьох росіян обурила подібна поведінка, про що вони одразу ж повідомили блогерці на її акаунті на ресурсі OnlyFans.

До слова, цей сервіс модель використовує для заробітку на продажу своїх пікантних фото. Підписка на її аккаунт коштує 15 доларів на місяць.

Втім, хвиля критики змусила дівчину опублікувати запис із вибаченнями, де вона зазначила, що відеозапису вже два чи три роки, і вона не збиралася його публікувати в мережу. Хто саме злив ролик, модель не повідомила.

Вибачення блогерки

Втім, навіть подібна інформація не зупинив потік хейту у її бік.

"Брехня. Хайп. Два роки тому не було такого дурного тренда", "Ще одна змія виповзла!", "Це адміністративне правопорушення і за це має бути покарання. Якби це залежало від мене, я б цю дівчину змусила мити громадські туалети, причому теж з голими цицьками", — пишуть обурені коментатори під відео.

Втім, є і ті, хто став на сторону моделі.

"Блін, ну подумаєш, показала цицьки на фоні, що такого-то? Не всередині ж храму, чиї тут почуття були ображені? А так зайвий раз собор пропіарили", "Поясніть, а що саме тут ображає віруючих? Голе тіло людини, створене Богом за образом і подобою його?", "Цицьки красивіші за будиночок. Через це і весь сир-бор. Образити. Бо не можна бути красивою такою", — пишуть ті, хто вирішив підтримати дівчину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що супермаркетом у Запоріжжі розгулював оголений чоловік. Детальніше про інцидент — в нашому матеріалі.