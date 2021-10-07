"Шварценеггер, чи це ти?" В запорізький супермаркет влетів голий "термінатор" (відео)

Хуліган увірвався до відділу з текстилем, вкрав ковдру і продовжив втечу від охоронців

У Запоріжжі, де нещодавно викрали з коляски немовля, в одному з супермаркетів сталася надзвичайна подія: в торгове приміщення увірвався повністю голий чоловік.

Відео виклали місцеві Телеграм-канали.

Повідомляється, що оголений гість з невідомої причини вбіг в "Амстор" і помчав до відділу з текстилем, де вкрав синтепонову ковдру. Замотавшись в неї, голий гість продовжив бігати по супермаркету від охоронців.

В результаті, порушника таки наздогнали, затримали і передали поліцейським, проте про його подальшу долю поки невідомо.

У мережі ж голого чоловіка прозвали "термінатором", який помилився локацією, і жартома запитують: "Шварценеггер, чи це ти?".

Нагадаємо, в Одесі повністю голий чоловік заліз на пам’ятник "Невідомому матросу" на Алеї слави, звідки викрикував нецензурні слова перехожим. Забирати хулігана з пам’ятника довелося муніципальній охороні. Реакція чоловіка була вкрай агресивною, проте його таки вмовили одягнути одноразовий захисний костюм, в якому передали медикам.