Рус

"Шварценеггер, чи це ти?" В запорізький супермаркет влетів голий "термінатор" (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Жителі Запоріжжя порівняли голого "клієнта" "Амстора" з героєм Арнольда Шварценеггера з культового "Термінатора" Новина оновлена 07 жовтня 2021, 11:54
Жителі Запоріжжя порівняли голого "клієнта" "Амстора" з героєм Арнольда Шварценеггера з культового "Термінатора"

Хуліган увірвався до відділу з текстилем, вкрав ковдру і продовжив втечу від охоронців

У Запоріжжі, де нещодавно викрали з коляски немовля, в одному з супермаркетів сталася надзвичайна подія: в торгове приміщення увірвався повністю голий чоловік.

Відео виклали місцеві Телеграм-канали.

Повідомляється, що оголений гість з невідомої причини вбіг в "Амстор" і помчав до відділу з текстилем, де вкрав синтепонову ковдру. Замотавшись в неї, голий гість продовжив бігати по супермаркету від охоронців.

В результаті, порушника таки наздогнали, затримали і передали поліцейським, проте про його подальшу долю поки невідомо.

У мережі ж голого чоловіка прозвали "термінатором", який помилився локацією, і жартома запитують: "Шварценеггер, чи це ти?".

Нагадаємо, в Одесі повністю голий чоловік заліз на пам’ятник "Невідомому матросу" на Алеї слави, звідки викрикував нецензурні слова перехожим. Забирати хулігана з пам’ятника довелося муніципальній охороні. Реакція чоловіка була вкрай агресивною, проте його таки вмовили одягнути одноразовий захисний костюм, в якому передали медикам.

Теги:
#Запоріжжя #Нудисти #Амстор #Голий
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Політика
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було
Дата публікації
Категорія
Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.
Вперше майже за півроку в Україні більше 15 тисяч нових хворих на COVID-19: де найбільше
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков у Верховній Раді
Разумков перед голосуванням за відставку згадав обіцянки Зеленського і викликав оплески (відео)
Дата публікації
Категорія
ТОП-10 всесвітньо відомих українців
Від Кличків до Вєрки Сердючки: завдяки кому у світі знають про Україну (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Зростання цін на газ порівняльної з минулим днем склав 15%
У рекордних цін на газ є конкретні причини: що сталося і як це позначиться на Україні