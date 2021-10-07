"Шварценеггер, ты ли это?" В запорожский супермаркет влетел голый "терминатор" (видео)
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Хулиган ворвался в отдел с текстилем, украл одеяло и продолжил побег от охранников
В Запорожье, где недавно похитили из коляски младенца, в одном из супермаркетов произошло ЧП: в торговое помещение ворвался полностью голый мужчина.
Видео выложили местные Телеграмм-каналы.
Сообщается, что обнаженный гость по неизвестной причине вбежал в "Амстор" и помчался в отдел с текстилем, где украл синтепоновое одеяло. Замотавшись в него, голый гость продолжил бегать по супермаркету от догоняющих его охранников.
В результате, нарушителя таки догнали, задержали и передали полицейским, однако о его дальнейшей судьбе пока неизвестно.
В сети же голого мужчину прозвали "терминатором", который ошибся локацией, и в шутку задаются вопросом: "Шварценеггер, ты ли это?".
Напомним, в Одессе полностью голый мужчина забрался на памятник "Неизвестному матросу" на Аллее славы, откуда выкрикивал нецензурные слова прохожим. Забирать хулигана с памятника пришлось муниципальной охране. Реакция мужчины была крайне агрессивной, однако его таки уговорили одеть одноразовый защитный костюм, в котором передали медикам.
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