В Запорожье мужчины в масках похитили из коляски грудничка: подробности

Маленькую девочку увезли в Киев, правоохранители не исключили травмы

В Запорожье двое мужчин в масках похитили на улице годовалого малыша из коляски.

Об этом сообщили в облуправлении местной прокуратуры.

Известно, что с малышкой в тот момент гуляла бабушка. К коляске подошли двое неизвестных в медицинских масках, забрали младенца вопреки действиям женщины и увезли на авто в неизвестном направлении. В прокуратуре говорят, что девочка могла получить телесные повреждения во время похищения.

Жительница Запорожья тут же обратилась к правоохранителям, которые установили, что малышку увезли в Киев и она находится с отцом. Невзирая на то, что ребенок в условной безопасности, в полиции открыли уголовное производство по факту похищения малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 146 УК Украины): виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Броварском районе под Киевом 12 сентября из рук матери бывший муж вместе с сообщниками похитил их общего малолетнего сына.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Херсонской области мужчина с гранатой угрожал взорвать жену и детей, после чего забаррикадировался в доме.