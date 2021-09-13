На Херсонщине мужчина с гранатой забаррикадировался в доме и угрожает взорвать его: подробности (фото)

Жителей дома увели на безопасное расстояние

В Херсонской области в поселке Ивановка местный житель забаррикадировался в своем доме и угрожает все взорвать. Его пытаются отговорить от этого правоохранители.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Известно, что около 4:22 утра в полицию позвонила жена 45-летнего мужчины и сообщила, что он угрожает взорвать дом. Угрозы начались после семейной ссоры, тогда мужчина схватил в руки похожий на гранату предмет и начал грозиться их взорвать. Женщина вместе з детьми вышла из дома и сразу сообщила обо всем правоохранителям.

На место прибыло руководство полиции Херсонской области, следователи, взрывотехники. На данный момент с мужчиной пытаются договориться.

Известно, что мужчина забаррикадировался на втором этаже дома и отказывается выходить. Территория дома оцеплена, людей увели на безопасное расстояние.

В полиции сообщают, что в случае отказа прекратить правонарушение, по отношению к мужчине будут применены необходимые меры.

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