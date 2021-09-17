Связал руки, надел пакет на голову и замотал скотчем: отец убил трехлетнего мальчика на Сумщине
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Почему дети страдают от самых близких людей?
Совершенно дикая история произошла 15 сентября в Глухове Сумской области. Там 50-летний мужчина забрал вечером из детского сада своего сынишку, но дома они в этот вечер не появились. А утром следующего дня выяснилось, что папа своего ребенка убил.
Журналистам центральных телеканалов директор НВК №4 Элла Гурец пояснила, что все было как обычно: Алёша ждал папу, который в основном, привозил его в детсад и забирал, обнял папу и поцеловал. Затем они сели на велосипед и уехали.
Спустя два часа в местное отделение полиции обратилась мама ребенка, сообщив, что мужчина имеет определенные психические расстройства и из-за этого она опасается за судьбу маленького сына.
Полицейские сразу начали поиски пропавших: вместе с соседями семьи и другими неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения. Ориентировки с описанием пропавших были разосланы всем территориальным подразделениям полиции области, фотографии отца и сына были размещены на местных сайтах и пабликах.
И только около 8-ми часов утра мужчину обнаружили за городом, он шел в направлении трассы Киев-Москва – без ребенка. В содеянном мужчина признался не сразу. Но затем сообщил правоохранителям, что он убил своего сына и показал место преступления в лесополосе в полутора километрах от Глухова.
-Мальчика обнаружили уже мертвым: отец связал ему руки и надел пакет на голову, замотав его скотчем, отчего ребенок задохнулся, — пояснил "Телеграфу" начальник отдела коммуникации сумского полицейского главка Владимир Крупецких. – Свой поступок он объяснил тем, что отомстил этому сыну за то, что он дважды чуть не покалечил младшего брата, которому немногим более года. Чуть не разбил ему голову. И это решение у мужчины назрело давно – еще год назад он хотел вывезти мальчика в лесопосадку и оставить его там, но не сделал этого.
По словам соседки, которые приводят СМИ, мужчина страдает олигофренией и, якобы, периодически по этому поводу проходит лечение. "Это известно со слов матери погибшего мальчика, но у нас пока нет таких официальных данных, – объяснил Крупецких. — Дело в том, что этот гражданин приехал на Сумщину 6 лет назад, и свою медицинскую карточку уничтожил. Он сам всем говорил, что больной, и что у него III группа инвалидности, а по какой причине – неизвестно. Следствием будут назначены экспертизы, в том числе и психиатрическая. Ну а те, кто его знает, характеризуют мужчину положительно".
"Олигофрения (умственная отсталость) — это врожденное или приобретенное в первые три года жизни заболевание, которое характеризуется недоразвитостью психики и, в особенности, интеллекта" — так кратко объясняется это заболевание медиками.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи отдела полиции № 1 (г.. Глухов) открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. 17 сентября мужчине ему предъявлено обвинение.
Для мамы мальчика это вторая страшная трагедия в жизни. Соседи рассказали журналистам, что у нее еще есть двое старших детей от предыдущего брака. А несколько лет назад на ее глазах в озере утонул 10-летний сын. Из-за такого потрясения женщина лечилась, а когда встретила этого Сергея, они официально расписались и у них родилось еще двое детей.
Алеше на следующий день должно было исполниться 4 года. Если его отца признают вменяемым, ему грозит лишение свободы на срок от 10-ти до 15 лет вплоть до пожизненного заключения.
А вечером 16 сентября уже рыдала молодая мама в Запорожье – ее дочурку, которой всего 1 год и 3 месяца, выкрали неизвестные люди в масках и увезли в неизвестном направлении. Правда, как заметила ее мать и бабушка похищенной малышки, гулявшая с ребенком в коляске, похищение было совершено ее зятем, то есть, отцом девочки.
- 16 сентября в 19:11 в дежурную часть отдела полиции №4 Запорожского районного управления полиции по спецлинии "102" поступило сообщение от жительницы улицы Комарова, 1995 года рождения о том, что во дворе ее дома отец ребенка и ее законный муж 1996 года рождения выхватил из детской коляски их общего ребенка и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В действие была введена полицейская операция "Перехват". В настоящее время устанавливается местонахождение ребенка, — так прокомментировали это происшествие в запорожском областном главке Нацполиции.
Как пояснили в полиции, отец ребенка общается с матерью, выходит на связь. Они ведут переговоры по поводу дальнейшего совместного проживания. То есть, они не разведены, и мужчина имеет равные с женой юридические права на ребенка. Потому, вероятно, никаких санкций в отношении него принято не будет – если, конечно, ничего не угрожает жизни и здоровью девочки.
Ранее сообщалось, что в Днепре женщина пыталась убить себя и ребенка.
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