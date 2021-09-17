Связал руки, надел пакет на голову и замотал скотчем: отец убил трехлетнего мальчика на Сумщине

Почему дети страдают от самых близких людей?

Совершенно дикая история произошла 15 сентября в Глухове Сумской области. Там 50-летний мужчина забрал вечером из детского сада своего сынишку, но дома они в этот вечер не появились. А утром следующего дня выяснилось, что папа своего ребенка убил.

Журналистам центральных телеканалов директор НВК №4 Элла Гурец пояснила, что все было как обычно: Алёша ждал папу, который в основном, привозил его в детсад и забирал, обнял папу и поцеловал. Затем они сели на велосипед и уехали.

Спустя два часа в местное отделение полиции обратилась мама ребенка, сообщив, что мужчина имеет определенные психические расстройства и из-за этого она опасается за судьбу маленького сына.

Полицейские сразу начали поиски пропавших: вместе с соседями семьи и другими неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения. Ориентировки с описанием пропавших были разосланы всем территориальным подразделениям полиции области, фотографии отца и сына были размещены на местных сайтах и пабликах.

В Глухове искали 3-летнего Алёшу, опубликовав фото ребенка

И только около 8-ми часов утра мужчину обнаружили за городом, он шел в направлении трассы Киев-Москва – без ребенка. В содеянном мужчина признался не сразу. Но затем сообщил правоохранителям, что он убил своего сына и показал место преступления в лесополосе в полутора километрах от Глухова.

Отца задержали - ребенка при нем не было Отца задержали - ребенка при нем не было Отца задержали - ребенка при нем не было

-Мальчика обнаружили уже мертвым: отец связал ему руки и надел пакет на голову, замотав его скотчем, отчего ребенок задохнулся, — пояснил "Телеграфу" начальник отдела коммуникации сумского полицейского главка Владимир Крупецких. – Свой поступок он объяснил тем, что отомстил этому сыну за то, что он дважды чуть не покалечил младшего брата, которому немногим более года. Чуть не разбил ему голову. И это решение у мужчины назрело давно – еще год назад он хотел вывезти мальчика в лесопосадку и оставить его там, но не сделал этого.

Тело мальчика обнаружили в посадке

По словам соседки, которые приводят СМИ, мужчина страдает олигофренией и, якобы, периодически по этому поводу проходит лечение. "Это известно со слов матери погибшего мальчика, но у нас пока нет таких официальных данных, – объяснил Крупецких. — Дело в том, что этот гражданин приехал на Сумщину 6 лет назад, и свою медицинскую карточку уничтожил. Он сам всем говорил, что больной, и что у него III группа инвалидности, а по какой причине – неизвестно. Следствием будут назначены экспертизы, в том числе и психиатрическая. Ну а те, кто его знает, характеризуют мужчину положительно".

"Олигофрения (умственная отсталость) — это врожденное или приобретенное в первые три года жизни заболевание, которое характеризуется недоразвитостью психики и, в особенности, интеллекта" — так кратко объясняется это заболевание медиками.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи отдела полиции № 1 (г.. Глухов) открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. 17 сентября мужчине ему предъявлено обвинение.

Для мамы мальчика это вторая страшная трагедия в жизни. Соседи рассказали журналистам, что у нее еще есть двое старших детей от предыдущего брака. А несколько лет назад на ее глазах в озере утонул 10-летний сын. Из-за такого потрясения женщина лечилась, а когда встретила этого Сергея, они официально расписались и у них родилось еще двое детей.

Алеше на следующий день должно было исполниться 4 года. Если его отца признают вменяемым, ему грозит лишение свободы на срок от 10-ти до 15 лет вплоть до пожизненного заключения.

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А вечером 16 сентября уже рыдала молодая мама в Запорожье – ее дочурку, которой всего 1 год и 3 месяца, выкрали неизвестные люди в масках и увезли в неизвестном направлении. Правда, как заметила ее мать и бабушка похищенной малышки, гулявшая с ребенком в коляске, похищение было совершено ее зятем, то есть, отцом девочки.

- 16 сентября в 19:11 в дежурную часть отдела полиции №4 Запорожского районного управления полиции по спецлинии "102" поступило сообщение от жительницы улицы Комарова, 1995 года рождения о том, что во дворе ее дома отец ребенка и ее законный муж 1996 года рождения выхватил из детской коляски их общего ребенка и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В действие была введена полицейская операция "Перехват". В настоящее время устанавливается местонахождение ребенка, — так прокомментировали это происшествие в запорожском областном главке Нацполиции.

Как пояснили в полиции, отец ребенка общается с матерью, выходит на связь. Они ведут переговоры по поводу дальнейшего совместного проживания. То есть, они не разведены, и мужчина имеет равные с женой юридические права на ребенка. Потому, вероятно, никаких санкций в отношении него принято не будет – если, конечно, ничего не угрожает жизни и здоровью девочки.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина пыталась убить себя и ребенка.