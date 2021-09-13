Взял машину в прокате и силой запихнул туда ребенка: всплыли подробности резонансного похищения мальчика под Киевом (фото)

Родные мальчика убеждены, что похищение было спланированным заранее

В Броварском районе под Киевом в воскресенье, 12 сентября, из рук матери бывший муж вместе с сообщниками похитил их общего малолетнего сына. В полиции сразу начали поиски ребенка, однако до сих пор его местонахождение неизвестно. А мать мальчика рассказала, что мужчина тщательно готовился к похищению — неоднократно угрожал, а затем арендовал автомобиль и с четырьмя другими мужчинами украл ребенка.

Как сообщили в полиции Киевской области, мужчина похитил ребенка из рук матери в селе Богдановка на автомобиле Subaru Forester, который перед тем взял в прокате, а затем бросил машину в поле за селом и исчез в неизвестном направлении.

По данным правоохранителей, мужчина по решению суда мог видеться с ребенком в присутствии бывшей жены, однако 12 сентября забрал ребенка и уехал.

Автомобиль, на котором похитили мальчика в Киевской области

Мать мальчика — Юлия Старцева — на своей странице в Facebook сообщила, что похитителя и отца ее сына зовут Краевиньш Евгений. По словам женщины, он похитил ребенка в момент, когда она пошла налить ребенку компот. Это произошло на глазах у 8-летней сестры мальчика и девочка до сих пор в состоянии шока.

Кроме того, Старцева заявила, что к похищению Димы (так зовут мальчика) ее бывший муж готовился заранее.

"Дима кричал, машина, снятая в прокатном агентстве полетела на огромной скорости через технический выезд городка, где уже были сломаны ворота. Далее группировка похитителей бросила в поле снятое авто (насколько я понимаю они думали, что машину не найдут), пересели в другую машину — есть больше двух свидетелей, которые сказали, что видели, как пятеро мужчин запихивают орущего ребёнка в авто", — написала женщина.

Мама похищенного мальчика добавила, что родственники мужчины также умалчивают местонахождении ребенка и обвиняют женщину в том, что она "плохая мать".

Прокомментировала ситуацию и крестная мама Димы Оксана Витовская. По словам женщины, пребывание ребенка с таким «любящим отцом» опасно.

"Психически здоровый человек не совершил бы такого со своим сыном, четыре взрослых человека затягивали ребенка, что кричит и плачет в машину — это совершенно нездоровая ситуация!", — написала она.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Херсонской области мужчина с гранатой угрожал взорвать жену и детей, после чего забаррикадировался в доме. С ним пытаются договориться правоохранители.