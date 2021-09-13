Взяв машину в прокаті та силою запхав туди дитину: спливли подробиці резонансного викрадення хлопчика під Києвом (фото)

Рідні хлопчика переконані, що викрадення було спланованим завчасно

У Броварському районі під Києвом у неділю, 12 вересня, з рук матері колишній чоловік разом зі спільниками викрав їх спільного малолітнього сина. У поліції одразу почали пошуки дитини, однак досі місце його перебування невідоме. А мати хлопчика розповіла, що чоловік ретельно готувався до викрадення — неодноразово погрожував, а потім орендував автомобіль та з чотирма іншими чоловіками вкрав дитину.

Як повідомили у поліції Київської області, чоловік викрав дитину з рук матері у селі Богданів на автомобілі Subaru Forester, який перед тим взяв у прокаті, а після цього кинув машину у полі за селом та зник у невідомому напрямку.

За даними правоохоронців, чоловік за рішенням суду міг бачитися з дитиною у присутності колишньої дружини, однак 12 вересня забрав дитину та поїхав.

Автомобіль, на якому викрали хлопчика у Київській області

Матір хлопчика — Юлія Старцева — на власній сторінці у Facebook повідомила, що викрадача та батька її сина звати Краєвіньш Євгеній. За словами жінки, він викрав дитину у момент, коли вона пішла налити дитині компот. Це сталося на очах у 8-річної сестри хлопчика і вона досі у стані шоку.

Крім того, Старцева заявила, що до викрадення Діми (так звати хлопчика) її колишній чоловік готувався завчасно.

"Діма кричав, машина, знята у прокатному агентстві полетіла на величезній швидкості через технічний виїзд містечка, де вже були зламані ворота. Далі угруповання викрадачів кинули у полі зняте авто (наскільки я розумію вони думали, що машину не знайдуть), пересіли в іншу машину — є більше двох свідків, які сказали, що бачили, як пʼятеро чоловіків запихають дитини, яка плаче, у авто", — написала жінка.

Мама викраденого хлопчика додала, що родичі чоловіка також замовчують місце перебування дитини і звинувачують жінку у тому, що вона "погана мати".

Прокоментувала ситуацію і хресна мама Діми Оксана Вітовська. За словами жінки, перебування дитини з таким «люблячим батьком» є небезпечним.

"Психічно здорова людина не вчинила би такого зі своїм сином, чотири дорослих чоловіка затягували дитину, що кричить і плаче в машину — це абсолютно нездорова ситуація!", — написала вона.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Херсонській області чоловік з гранатою погрожував підірвати жінку та дітей, після чого забарикадувався у будинку. З ним намагаються домовитися правоохоронці.