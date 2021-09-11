Заманив у авто і зґвалтував: чоловік поглумився над 12-річною онукою співмешканки (відео)

Злочинець зізнався у скоєному.

У Херсонській області співмешканець бабусі заманив її 12-річну онуку в автомобіль і зґвалтував за межами села.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє Департамент карного розшуку у своєму Telegram-каналі.

Про зникнення дівчинки правоохоронцям повідомила її 35-річна матір в ніч з 10 на 11 вересня. Працівники поліції взялися за розслідування і зʼясували, що дитина зникла після того, як добровільно сіла до чоловіка, котрий мешкав з її бабусею. Як потім стало відомо, злочинець уже був судимий за порушення статевої недоторканості.

Криміналісти, оперативники та поліціанти вжили заходів для затримання чоловіка і за межами населеного пункту зупинили його автомобіль.

Водій транспорту намагався втекти від правоохоронців, проте йому не вдалося це зробити. У салоні авто була зникла дівчинка. Потім вона розповіла, що бабусин співмешканець викрав її та зґвалтував. За словами постраждалої, перед тим чоловік вимкнув свій та її телефон.

Злочинець зізнався у скоєному і його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні у кафе міста Дніпро чоловіки з Полтави заманили 14-річну школярку у туалет, де зґвалтували її.

Нагадуємо, що 75-річного актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.