У кафе Дніпра відвідувачі зґвалтували 14-річну школярку: подробиці

У Дніпрі сталося зґвалтування учениці 9-го класу, в якому підозрюють двох чоловіків 27 і 28 років.

Про подію пише видання "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що подія відбулася 25 липня. Батько 14-річної жертви звернувся в поліцію і розповів, що двоє чоловіків завели його дочку в туалет і зґвалтували її орально в приміщенні кафе "Монастирське".

В результаті, за підозрою в зґвалтуванні затримали двох жителів Полтави, яким тепер мають обрати запобіжний захід. Розслідування триває.

Нагадаємо, в російському місті Черкеськ 34-річний раніше судимий чоловік зґвалтував і задушив сусідку-восьмикласницю. За його словами, йому привиділися роги на її голові.

Також ми писали, що в Кривому Розі (Дніпропетровська область) учитель на шкільному випускному зґвалтував ученицю.