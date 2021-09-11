Заманил в автомобиль и изнасиловал: мужчина надругался над 12-летней внучкой сожительницы (видео)

Преступник признался в содеянном.

В Херсонской области сожитель бабушки заманил ее 12-летнюю внучку в автомобиль и изнасиловал за пределами села.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале.

Об исчезновении девочки правоохранителям сообщила ее 35-летняя мать в ночь с 10 на 11 сентября. Работники полиции взялись за расследование и выяснили, что несовершеннолетняя пропала после того, как добровольно села в машину к мужчине, который жил с ее бабушкой. Как потом стало известно, преступник уже был судим за нарушение половой неприкосновенности.

Криминалисты, оперативники и полицейские приняли меры для задержания мужчины и за пределами населенного пункта остановили его автомобиль.

Водитель транспорта пытался скрыться от правоохранителей, однако ему не удалось это сделать. В салоне авто была пропавшая девочка. Потом она рассказала, что бабушкин сожитель похитил ее и изнасиловал. По словам пострадавшей, перед тем мужчина выключил свой и ее телефон.

Преступник признался в содеянном и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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