Укр

Заманил в автомобиль и изнасиловал: мужчина надругался над 12-летней внучкой сожительницы (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
88
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю Новость обновлена 11 сентября 2021, 14:40
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Преступник признался в содеянном.

В Херсонской области сожитель бабушки заманил ее 12-летнюю внучку в автомобиль и изнасиловал за пределами села.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале.

Об исчезновении девочки правоохранителям сообщила ее 35-летняя мать в ночь с 10 на 11 сентября. Работники полиции взялись за расследование и выяснили, что несовершеннолетняя пропала после того, как добровольно села в машину к мужчине, который жил с ее бабушкой. Как потом стало известно, преступник уже был судим за нарушение половой неприкосновенности.

Криминалисты, оперативники и полицейские приняли меры для задержания мужчины и за пределами населенного пункта остановили его автомобиль.

Водитель транспорта пытался скрыться от правоохранителей, однако ему не удалось это сделать. В салоне авто была пропавшая девочка. Потом она рассказала, что бабушкин сожитель похитил ее и изнасиловал. По словам пострадавшей, перед тем мужчина выключил свой и ее телефон.

Преступник признался в содеянном и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле в кафе города Днепр мужчины из Полтавы заманили 14-летнюю школьницу в туалет, где изнасиловали ее.

Напоминаем, что 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Коронавирус больница
Украина
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус больница
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Форум YES в 2021 году проходит в Киеве 10-11 сентября
В Киеве проходит второй день форума YES: главное (онлайн)
Дата публикации
Категория
Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков заболел коронавирусом