Скандал навколо Володимира Талашко розгорівся з новою силою: актора звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої

Скандал з Володимиром Талашко отримав продовження.

Після того як українська журналістка Ірина Сампан звинуватила зірку фільму "В бой идут одни старики" 75-річного актора Володимира Талашко в домаганнях, в мережі піднялася хвиля подібних історій про харасмент з його боку. Про сексуальні домагання з боку Талашко розповіли також Яніна Соколова та Анастасія Вергелес.

Однак на цьому історія зі скандалом не закінчилася. Маркетологиня Марія Матрос розповіла "Суспільному", що Талашко зґвалтував її, коли їй було 17 років.

Матрос розповіла, що навіть не була його студенткою. Талашко — один її сім’ї. Коли дівчина закінчила школу, він запропонував їй вступати до Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, де сам викладає. І навіть запропонував послухати іспити.

Марія зазначила, що покликав він її на 2 тижні пізніше цих іспитів. Однак вона не додала цьому великого значення, подумавши, що Володимир Дмитрович краще знає. Поговоривши про іспит, Талашко почав приставати до юної дівчини, схиляючи її до близькості.

Спочатку Матрос не хотіла розповідати цю історію, проте зараз вона хоче підтримати всіх дівчат, які зважилися виступити проти актора.

Сам Володимир Талашко заперечує всі слова Марії, як і всі інші звинувачення теж.

Раніше, "Телеграф" писав, що в мережу злили аудіозаписи, на яких чутно, як Талашко пристає до абітурієнтки.