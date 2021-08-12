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"У него есть "крыша": украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко

"У него есть "крыша": украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook Анастасии Вергелес

Украинская актриса и ведущая Анастасия Вергелес призналась, что артист Владимир Талашко, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам университета театра и кино им. Карпенко-Карого, также требовал от нее интима и унижал перед одногруппниками. По словам Вергелес, руководство самого учебного учреждения никак не реагировало на жалобы.

В разговоре с Радио НВ 12 августа девушка рассказала, что в 2009 году она поступила в университет в мастерскую Талашко. После окончания первого курса актер постоянно шутил о том, что хочет ее раздеть, посмотреть, какой у нее размер груди.

"Я сначала останавливала все эти вещи, отшучивалась. Но когда сидят 10 или 15 студентов, которые хотят выйти в туалет, а он не выпускает их, потому что все ждут, пока я сделаю свой этюд и разденусь, то ты чувствуешь прессинг не только со стороны мастера, который является для тебя авторитетом, а и со стороны студентов. Я разделась, сняла футболку или кофту, я уже не помню, осталась в нижнем белье и сделала этюд", - поделилась Анастасия.

 
 
 
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Актриса рассказала, что тогда уже ходили слухи о сексуальных домогательствах со стороны Народного артиста Украины. Вместе с другими студентками Вергелес написала в деканате жалобу на преподавателя, но это не помогло.

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"Мы имели долгий разговор и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, это ни к чему не привело; что вы не первые и не последние; у него есть "крыша" и это ни к чему хорошему не приведет; вас просто выгонят из университета", - рассказала Анастасия.

Актриса уже написала соответствующее заявление в Минкульт.

Владимира Талашко отстранили от преподавания, а с 1 сентября он не выйдет на работу. В ответе на запрос "Телеграфа" в университете заявили, что никаких жалоб касательно харассмента со стороны актера от студенток или абитуриенток к ним не поступало.

Своим историями о сексуальных домогательствах со стороны Талашко и других преподавателей Карпенка-Карого поделились журналистка Ирина Сампан, Яна Соколова. Сам актер отрицает все обвинения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Домогательства, Владимир Талашко, Анастасия Вергелес.
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