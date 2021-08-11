"Открой губочки": в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко

В сети появились диктофонные записи абитуриенток университета им.Карпенко-Карого со встреч с обвиненным в домогательствах актером Владимиром Талашко. Утверждается, что записи были сделаны в этом году.

Записи были опубликованы на Instagram-странице pravda.talashko. У себя в Facebook их перепостил кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин, который первым и рассказал общественности о деяниях Талашко. Однако из какого источника поступили эти записи и являются ли они подлинными, неизвестно.

На первом аудио человек с голосом Талашко просит абитуриентку "открыть губочки", на другой называет абитуриентку "какой-то плоской" и по ее словам, показывает, как встать так, чтобы сделать грудь больше. Еще с одной студентки он якобы попытался снять комбинезон, еще одну попросил облизать губы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений талашко (@pravda.talashko)

Как сообщал "Телеграф", легенду советского и украинского кино, звезду фильма "В Бой идут одни старики" 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.

О домогательствах Владимира Талашко также заявила журналистка. Девушка сказала, что после интервью он пригласил ее к себе домой и начал приставать.

Сам Владимир Талашко обвинения в домогательствах отрицает.