На Херсонщині чоловік з гранатою забарикадувався у будинку і погрожує підірвати його: подробиці (фото)

Мешканців будинку відвели на безпечну відстань

У Херсонській області в селищі Іванівка місцевий житель забарикадувався в своєму будинку і погрожує все підірвати. Його намагаються відмовити від цього правоохоронці.

Про це у понеділок, 13 вересня, повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

Відомо, що близько 4:22 ранку в поліцію зателефонувала дружина 45-річного чоловіка і повідомила, що він загрожує підірвати будинок. Погрози почалися після сімейної сварки, тоді чоловік схопив в руки схожий на гранату предмет і почав погрожувати їх підірвати. Жінка разом з дітьми вийшла з дому і відразу повідомила про все правоохоронцям.

На місце прибуло керівництво поліції Херсонської області, слідчі, вибухотехніки. На даний момент з чоловіком намагаються домовитися.

Відомо, що чоловік забарикадувався на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територія будинку оточена, людей відвели на безпечну відстань.

У поліції повідомляють, що у разі відмови припинити правопорушення, по відношенню до чоловіка будуть застосовані необхідні заходи.

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