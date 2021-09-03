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На Троєщині в Києві п’яний чоловік погрожує підірвати багатоповерхівку (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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На місці працюють вибухотехніки. Новина оновлена 03 вересня 2021, 23:17
На місці працюють вибухотехніки.

Інцидент почався з евакуації авто.

Неспокійна ніч на 4 вересня видалася в Києві. Крім пожежі в костелі святого Миколая, НП сталася на Троєщині. На вулиці Оноре де Бальзака, 26а в Деснянському районі столиці чоловік погрожує підірвати гранату.

Як стало відомо кореспонденту "Телеграфа", водія зупинили за водіння напідпитку. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Чоловікові це не сподобалося — він зайшов у будинок і, нібито, загрожує підірвати гранату на пʼятому поверсі багатоповерхового будинку. Відзначимо, загалом у будинку девʼять поверхів.

На Троєщині працюють вибухотехніки поліції
На Троєщині працюють вибухотехніки поліції
Чоловік на Троєщині загрожує підірвати гранату — прибули фахівці
Чоловік на Троєщині загрожує підірвати гранату — прибули фахівці
На Оноре де Бальзака в Києві поліція спілкується з імовірним підривником
На Оноре де Бальзака в Києві поліція спілкується з імовірним підривником
У Києві чоловік погрожує підірвати гранату — поліція на місці
У Києві чоловік погрожує підірвати гранату — поліція на місці

На місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція.

На Троєщині чергують рятувальники ДСНС
На Троєщині чергують рятувальники ДСНС
На Оноре де Бальзака прибула поліція
На Оноре де Бальзака прибула поліція
Поліція в Києві на Троєщині, де чоловік погрожує підірвати гранату
Поліція в Києві на Троєщині, де чоловік погрожує підірвати гранату

Чоловік висунув правоохоронцям вимогу — або вони повертають евакуйований автомобіль, або він підірве гранату.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Станом на 23:00 чоловіка не вдалося умовити здатися правоохоронцям.

Раніше "Телеграф" писав, що в Калуші Івано-Франківської області першого вересня чоловік підірвав себе гранатою у квартирі в багатоповерховому будинку. Чи був це нещасний випадок встановлюють правоохоронці.

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