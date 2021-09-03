На Троєщині в Києві п’яний чоловік погрожує підірвати багатоповерхівку (фото)
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Інцидент почався з евакуації авто.
Неспокійна ніч на 4 вересня видалася в Києві. Крім пожежі в костелі святого Миколая, НП сталася на Троєщині. На вулиці Оноре де Бальзака, 26а в Деснянському районі столиці чоловік погрожує підірвати гранату.
Як стало відомо кореспонденту "Телеграфа", водія зупинили за водіння напідпитку. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Чоловікові це не сподобалося — він зайшов у будинок і, нібито, загрожує підірвати гранату на пʼятому поверсі багатоповерхового будинку. Відзначимо, загалом у будинку девʼять поверхів.
На місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція.
Чоловік висунув правоохоронцям вимогу — або вони повертають евакуйований автомобіль, або він підірве гранату.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Станом на 23:00 чоловіка не вдалося умовити здатися правоохоронцям.
Раніше "Телеграф" писав, що в Калуші Івано-Франківської області першого вересня чоловік підірвав себе гранатою у квартирі в багатоповерховому будинку. Чи був це нещасний випадок встановлюють правоохоронці.
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