На Троєщині в Києві п’яний чоловік погрожує підірвати багатоповерхівку (фото)

Інцидент почався з евакуації авто.

Неспокійна ніч на 4 вересня видалася в Києві. Крім пожежі в костелі святого Миколая, НП сталася на Троєщині. На вулиці Оноре де Бальзака, 26а в Деснянському районі столиці чоловік погрожує підірвати гранату.

Як стало відомо кореспонденту "Телеграфа", водія зупинили за водіння напідпитку. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Чоловікові це не сподобалося — він зайшов у будинок і, нібито, загрожує підірвати гранату на пʼятому поверсі багатоповерхового будинку. Відзначимо, загалом у будинку девʼять поверхів.

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На місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція.

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Чоловік висунув правоохоронцям вимогу — або вони повертають евакуйований автомобіль, або він підірве гранату.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Станом на 23:00 чоловіка не вдалося умовити здатися правоохоронцям.

Раніше "Телеграф" писав, що в Калуші Івано-Франківської області першого вересня чоловік підірвав себе гранатою у квартирі в багатоповерховому будинку. Чи був це нещасний випадок встановлюють правоохоронці.