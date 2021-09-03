На Троещине в Киеве пьяный мужчина угрожает взорвать многоэтажку (фото)

Инцидент начался с эвакуации авто.

Неспокойная ночь на 4 сентября выдалась в Киеве. Кроме пожара в костеле святого Николая, ЧП произошло на Троещине. На улице Оноре де Бальзака, 26а в Деснянском районе столицы мужчина угрожает взорвать гранату.

Как стало известно корреспонденту "Телеграфа", водителя остановили за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Мужчине это не понравилось — он зашел в дом и, якобы, угрожает взорвать гранату на пятом этаже многоэтажного дома. Отметим, что в здании девять этажей.

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На месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

На Троещине дежурят спасатели ГСЧС На Оноре де Бальзака прибыла полиция Полиция в Киеве на Троещине, где мужчина урогжает взорвать гранату

Мужчина выдвинул правоохранителям требование — либо они возвращают эвакуированный автомобиль, либо он взорвет гранату.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

По состоянию на 23:00 мужчину не удалось уговорить сдаться правоохранителям.

Ранее "Телеграф" писал, что в Калуше Ивано-Франковской области первого сентября мужчина подорвал себя гранатой в квартире в многоэтажном доме. Был ли это несчастный случай устанавливают правоохранители.