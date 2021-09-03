Укр

На Троещине в Киеве пьяный мужчина угрожает взорвать многоэтажку (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
На месте работают взрывотехники. Новость обновлена 03 сентября 2021, 23:17
На месте работают взрывотехники.

Инцидент начался с эвакуации авто.

Неспокойная ночь на 4 сентября выдалась в Киеве. Кроме пожара в костеле святого Николая, ЧП произошло на Троещине. На улице Оноре де Бальзака, 26а в Деснянском районе столицы мужчина угрожает взорвать гранату.

Как стало известно корреспонденту "Телеграфа", водителя остановили за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Мужчине это не понравилось — он зашел в дом и, якобы, угрожает взорвать гранату на пятом этаже многоэтажного дома. Отметим, что в здании девять этажей.

На Троещине работают взрывотехники полиции
На Троещине работают взрывотехники полиции
Мужчина на Троещине угрожает взорвать гранату - прибыли специалисты
Мужчина на Троещине угрожает взорвать гранату - прибыли специалисты
На Оноре де Бальзака в Киеве полиция общается с вероятным подрывником
На Оноре де Бальзака в Киеве полиция общается с вероятным подрывником
В Киеве мужчина угрожает взорвать гранату - полиция на месте
В Киеве мужчина угрожает взорвать гранату - полиция на месте

На месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

На Троещине дежурят спасатели ГСЧС
На Троещине дежурят спасатели ГСЧС
На Оноре де Бальзака прибыла полиция
На Оноре де Бальзака прибыла полиция
Полиция в Киеве на Троещине, где мужчина урогжает взорвать гранату
Полиция в Киеве на Троещине, где мужчина урогжает взорвать гранату

Мужчина выдвинул правоохранителям требование — либо они возвращают эвакуированный автомобиль, либо он взорвет гранату.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

По состоянию на 23:00 мужчину не удалось уговорить сдаться правоохранителям.

Ранее "Телеграф" писал, что в Калуше Ивано-Франковской области первого сентября мужчина подорвал себя гранатой в квартире в многоэтажном доме. Был ли это несчастный случай устанавливают правоохранители.

Пожар в костеле Св.Николая
Украина
Появились фото и видео пожара в костеле Святого Николая в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар в костеле Св.Николая
Появились фото и видео пожара в костеле Святого Николая в Киеве
Дата публикации
Категория
Дима жил в Польше почти два года, хотел жениться и строить здесь счастливое будущее.
"Боролся до последнего, чтобы его отпустили": эксклюзивные подробности смерти украинца, убитого копами в Польше
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности
Дата публикации
Категория
Платить за аренду украинцам придется дороже
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Категория
Панджшерская долина: оплот сопротивления Талибану
В Панджшерской долине Афганистана идут ожесточенные бои - талибы штурмуют цитадель сопротивления