На Троещине в Киеве пьяный мужчина угрожает взорвать многоэтажку (фото)
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Инцидент начался с эвакуации авто.
Неспокойная ночь на 4 сентября выдалась в Киеве. Кроме пожара в костеле святого Николая, ЧП произошло на Троещине. На улице Оноре де Бальзака, 26а в Деснянском районе столицы мужчина угрожает взорвать гранату.
Как стало известно корреспонденту "Телеграфа", водителя остановили за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Мужчине это не понравилось — он зашел в дом и, якобы, угрожает взорвать гранату на пятом этаже многоэтажного дома. Отметим, что в здании девять этажей.
На месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.
Мужчина выдвинул правоохранителям требование — либо они возвращают эвакуированный автомобиль, либо он взорвет гранату.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
По состоянию на 23:00 мужчину не удалось уговорить сдаться правоохранителям.
Ранее "Телеграф" писал, что в Калуше Ивано-Франковской области первого сентября мужчина подорвал себя гранатой в квартире в многоэтажном доме. Был ли это несчастный случай устанавливают правоохранители.
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