У Запоріжжі чоловіки в масках викрали з коляски немовля: подробиці

Маленьку дівчинку відвезли до Києва, правоохоронці не виключили травми

У Запоріжжі двоє чоловіків в масках викрали на вулиці однорічного малюка з коляски.

Про це повідомили в облуправлінні місцевої прокуратури.

Відомо, що з малятком в той момент гуляла бабуся. До колясці підійшли двоє невідомих в медичних масках, забрали немовля всупереч діям жінки і відвезли на авто в невідомому напрямку. У прокуратурі кажуть, що дівчинка могла отримати тілесні ушкодження під час викрадення.

Мешканка Запоріжжя тут же звернулася до правоохоронців, які встановили, що дитину відвезли до Києва і вона знаходиться з батьком. Незважаючи на те, що дитина в умовній безпеці, в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 146 КК України): винним загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, в Броварському районі під Києвом 12 вересня з рук матері колишній чоловік разом зі спільниками викрав їх загального малолітнього сина.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Херсонській області чоловік з гранатою погрожував підірвати дружину і дітей, після чого забарикадувався в будинку.