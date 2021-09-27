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У Запоріжжі чоловіки в масках викрали з коляски немовля: подробиці

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Дівчинку викрали з коляски двоє в масках Новина оновлена 27 вересня 2021, 11:10
Дівчинку викрали з коляски двоє в масках

Маленьку дівчинку відвезли до Києва, правоохоронці не виключили травми

У Запоріжжі двоє чоловіків в масках викрали на вулиці однорічного малюка з коляски.

Про це повідомили в облуправлінні місцевої прокуратури.

Відомо, що з малятком в той момент гуляла бабуся. До колясці підійшли двоє невідомих в медичних масках, забрали немовля всупереч діям жінки і відвезли на авто в невідомому напрямку. У прокуратурі кажуть, що дівчинка могла отримати тілесні ушкодження під час викрадення.

Мешканка Запоріжжя тут же звернулася до правоохоронців, які встановили, що дитину відвезли до Києва і вона знаходиться з батьком. Незважаючи на те, що дитина в умовній безпеці, в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 146 КК України): винним загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, в Броварському районі під Києвом 12 вересня з рук матері колишній чоловік разом зі спільниками викрав їх загального малолітнього сина.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Херсонській області чоловік з гранатою погрожував підірвати дружину і дітей, після чого забарикадувався в будинку.

Теги:
#Прокуратура #Дитина #Запоріжжя #Викрадення #Викрадення людей
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