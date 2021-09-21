Укр

В Одессе голый неадекват решил "погреться" на Вечном огне (фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Голого хулигана правоохранители передали медикам Новость обновлена 21 сентября 2021, 11:45
Голого хулигана правоохранители передали медикам

На место пришлось вызвать полицию и медиков

В Одессе в понедельник, 20 сентября, полностью голый мужчина забрался на памятник "Неизвестному матросу" на Аллее славы, откуда выкрикивал нецензурные слова прохожим. Забирать хулигана с памятника пришлось муниципальной охране.

Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Инцидент произошел около 16 часов. Голого мужчину, который грелся у вечного огня заметили во время дежурства сотрудники Муниципальной стражи, после чего попросили его оттуда сойти.

Реакция мужчины была крайне агрессивной, кроме того, он постоянно находился у огня, чем подвергал себя опасности. На место пришлось вызывать сотрудников полиции и бригада медиков.

В результате хулигана удалось уговорить одеться. Ему выдали одноразовый защитный комбинезон и в сопровождении полиции передали медикам.

В Одессе голый мужчина возле памятника "Неизвестному матросу" обругал прохожих
В Одессе голый мужчина возле памятника "Неизвестному матросу" обругал прохожих
В Одессе голый мужчина возле памятника "Неизвестному матросу" обругал прохожих
В Одессе голый мужчина возле памятника "Неизвестному матросу" обругал прохожих

Ранее "Телеграф" сообщал о похожем случае в Харькове. Там в микрорайоне Салтовка голый мужчина приставал к школьнику, а затем едва не подрался с прохожим. Большинство пользователей сети выразили убеждение, что человек находился под действием наркотиков

Теги:
#Одеса #Голый мужчина
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
Интервью
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Федор Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путина есть только одна идеология – сохранение власти": российский оппозиционер
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Игра против Зеленского - на руку Разумкову, но есть опасность: светит ли спикеру Рады скорая отставка?
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине усилят с 23 сентября
"Желтая" зона откладывается: в Минздраве рассказали, когда карантин в Украине усилят
Дата публикации
Категория
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе
Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом