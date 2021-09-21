В Одессе голый неадекват решил "погреться" на Вечном огне (фото)

На место пришлось вызвать полицию и медиков

В Одессе в понедельник, 20 сентября, полностью голый мужчина забрался на памятник "Неизвестному матросу" на Аллее славы, откуда выкрикивал нецензурные слова прохожим. Забирать хулигана с памятника пришлось муниципальной охране.

Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Инцидент произошел около 16 часов. Голого мужчину, который грелся у вечного огня заметили во время дежурства сотрудники Муниципальной стражи, после чего попросили его оттуда сойти.

Реакция мужчины была крайне агрессивной, кроме того, он постоянно находился у огня, чем подвергал себя опасности. На место пришлось вызывать сотрудников полиции и бригада медиков.

В результате хулигана удалось уговорить одеться. Ему выдали одноразовый защитный комбинезон и в сопровождении полиции передали медикам.

В Одессе голый мужчина возле памятника "Неизвестному матросу" обругал прохожих

В Одессе голый мужчина возле памятника "Неизвестному матросу" обругал прохожих

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