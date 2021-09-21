В Одесі голий неадекват вирішив "погрітися" на Вічному вогні (фото)

На місце довелося викликати поліцію та медиків

У Одесі у понеділок, 20 вересня, повністю голий чоловік виліз на памʼятник "Невідомому матросу" на Алеї слави, звідки викрикував нецензурні слова перехожим. Забирати хулігана з памʼятника довелося муніципальній варті.

Про це у вівторок, 21 вересня, повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Інцидент стався близько 16 години. Голого чоловіка, який грівся біля вічного вогню помітили під час чергування співробітники Муніципальної варти, після чого попросили його звідти зійти.

Реакція чоловіка була вкрай агресивною, крім того, він постійно знаходився біля вогню, чим наражав себе на небезпеку. На місце довелося викликати співробітників поліції та бригаду медиків.

В результаті хулігана таки вдалося вмовити одягнутися. Йому видали одноразовий захисний комбінезон та у супроводі поліції передали медикам.

В Одесі голий чоловік біля пам'ятника "Невідомому матросу" облаяв перехожих

В Одесі голий чоловік біля пам'ятника "Невідомому матросу" облаяв перехожих

Раніше "Телеграф" повідомляв про схожий випадок у Харкові. Там у мікрорайоні Салтівка голий чоловік чіплявся до школяра, а потім ледь не побився з перехожим. Більшість користувачів мережі висловили переконання, що чоловік перебував під дією наркотиків