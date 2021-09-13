"Непогано вихідні пройшли": в Харкові голий чоловік чіплявся до школяра, а потім ледь не побився з перехожим (відео)
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Імовірно, чоловік був під дією наркотиків.
Для когось ранок першого дня робочого тижня починається не з кави, а зі спроб відбитися від голих чоловіків. Принаймні, свідками подібної ситуації стали мешканці Салтівки, що в Харкові.
Відеозаписи були оприлюднені в телеграм-каналі Труха.
За повідомленнями очевидців, спочатку голий чоловік причепився до школяра, а потім спробував зав’язати конфлікт з чоловіком, який йшов у своїх справах.
Після недовгого конфлікту, неадекват поспішно відступив, проте не зовсім ясно, що підштовхнуло його на такий вчинок і чи перебував він у тверезому стані. Втім, більшість користувачів мережі висловили переконання, що чоловік перебував під дією наркотиків.
Як повідомлялося раніше, напередодні в центрі столиці Великобританії двоє голих чоловіків накинулися на велосипедиста біля станції метро.
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