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"Непогано вихідні пройшли": в Харкові голий чоловік чіплявся до школяра, а потім ледь не побився з перехожим (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Скріншот Новина оновлена 13 вересня 2021, 15:10
Скріншот

Імовірно, чоловік був під дією наркотиків.

Для когось ранок першого дня робочого тижня починається не з кави, а зі спроб відбитися від голих чоловіків. Принаймні, свідками подібної ситуації стали мешканці Салтівки, що в Харкові.

Відеозаписи були оприлюднені в телеграм-каналі Труха.

За повідомленнями очевидців, спочатку голий чоловік причепився до школяра, а потім спробував зав’язати конфлікт з чоловіком, який йшов у своїх справах.

Після недовгого конфлікту, неадекват поспішно відступив, проте не зовсім ясно, що підштовхнуло його на такий вчинок і чи перебував він у тверезому стані. Втім, більшість користувачів мережі висловили переконання, що чоловік перебував під дією наркотиків.

Як повідомлялося раніше, напередодні в центрі столиці Великобританії двоє голих чоловіків накинулися на велосипедиста біля станції метро.

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