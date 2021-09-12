Голые британцы нападали на прохожих в центре Лондона (фото)

Англичане избили велосипедиста и еще одного прохожего.

В центре Лондона (Великобритания) двое мужчин вышли на улицу обнаженными и нападали на прохожих.

Об этом в пятницу, 10 сентября сообщает "Mirror".

Один из мужчин был полностью голый, а второй в трусах-боксерках.

Двое голых британцев нападали на прохожих

Они вышли из метрополитена и направились к пешеходному переходу, где как раз стоял велосипедист, который ждал, пока светофор даст разрешение двигаться. Обнаженные мужчины подошли к велосипедисту, после чего один из них ударил его ногой и повалил на асфальт. Тогда преступники скрылись с места происшествия.

Пострадавший велосипедист упал на землю

Впоследствии работникам полиции удалось найти и задержать обнаженных мужчин. Ими оказались жители столицы 26 и 32 лет. Как выяснили правоохранители, велосипедист был не единственным, кто пострадал. Двое британцев также избили еще одного прохожего на улице.

В соответствии с разделом 3 "О психическом здоровье" мужчин отправили на обследование в больницу, после чего вернули в отделение полиции. В конце концов нарушителей отпустили под следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в городе Ровно двое 15-летних братьев-близнецов напали с ножом на случайную прохожую, чтобы узнать об ощущениях человека в момент удара острым предметом.

Напоминаем, что 3 сентября в Новой Зеландии террорист из Шри-Ланки напал с ножом на людей в супермаркете — убийцу застрелили.